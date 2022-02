Popular y Jazz suben al anfiteatro en el regreso del ciclo “Verano FCP”

Fundación Cultural Patagonia presenta “Popular FCP”, el próximo viernes 11 de febrero a las 21 horas en el Anfiteatro al aire libre ubicado en San Luis 2085 de Roca.

La propuesta es parte del ciclo “Verano FCP”, y las entradas se consiguen mediante WhatsApp al 298 486 6666, entre 9 y 16 horas de lunes a viernes.

El programa se encuentra compuesto por cuatro bloques de géneros musicales diversos: el primero contiene folklore nacional, el segundo está dedicado a la música latinoamericana y recorre Brasil y Venezuela, el tercero con rock nacional y, para finalizar, dos canciones de rock en inglés. Como bien lo indica el nombre del grupo, Popular FCP interpreta las canciones más reconocidas del repertorio popular haciendo convivir en un mismo programa distintos estilos musicales.



El repertorio está integrado por “Milonga de mis amores” de Pedro Laurenz, “Zamba del carnaval” de Gustavo Leguizamón, “Chacarera del violín” de Cirpolo y Simón, “Aunque te escondas” de Gustavo Chazarreta, “Bebé” de Hermeto Pascoal, “El diablo suelto” de Heraclio Fernández, “Detrás del muro de los lamentos” y “Un vestido y un amor”, ambas de Fito Páez, “Mujer amante” de Walter Giardino, “Superstition” de Stevie Wonder y “Still got the blues” de Gary Moore.



Popular FCP está conformado por Laura Fuhr, violín; Luciano Morán, bajo y contrabajo; Emiliano González, percusión; Mauro Moya, piano y Jonathan Ceballes, guitarra, canto y dirección.



La entrada general posee un valor de $400 y se puede adquirir en la Secretaría de FCP (Rivadavia 2263), de lunes a viernes de 9 a 19; y el viernes a partir de las 20 en San Luis 2085.

La noche canta jazz

“La noche canta jazz”. El espectáculo estará el próximo sábado 12 de febrero a las 21 en el Anfiteatro de San Luis 2085 de Roca. La producción cuenta con la actuación de Jazz FCP y Artistas de FCP.



El espectáculo recorre grandes himnos del jazz cantado con la presencia de un exquisito combinado de músicos sobre el escenario y las creaciones de artistas de la talla de Nat King Cole, George Gershiwn, Cole Porter, Victor Young y Richard Rodgers entre muchos otros.



El repertorio está compuesto por “Cadillac baby”, “Come fly with me”, “Embraceable you”, “You do something to me”, “Unforgettable”, “When I fall in love”, “Taking a chance on love”, “The look of love”, “Tangerine”, “Over the rainbow”, “Sway” and “Lady is a tramp”, entre otros.



Jazz FCP está integrado por Luis Cide, guitarra y dirección; Sabina Muruat, piano; Víctor Valdebenito, contrabajo; Leonardo Álvarez, batería; Alan Tetchiev, saxo tenor; Roberto Palacio, trompeta y flugelhorn; y Emanuel Repol, trombón. También serán de la partida los cantantes Gladys Aristimuño, Malén Marileo Hernández y Pablo Aristimuño; y Yamila Tejada, saxo alto.



La entrada general posee un valor de $400 y se puede adquirir en la Secretaría de FCP (Rivadavia 2263), de lunes a viernes de 9 a 19; y el viernes a partir de las 20 en San Luis 2085. A partir de esta semana es posible obtener las entradas mediante WhatsApp al 298 486 6666, entre 9 y 16 de lunes a viernes.