Premios Oscar 2026: cuándo, dónde y cómo ver en vivo la gala más importante del cine

La industria del cine se prepara para una de las noches más esperadas del año: los Premios Oscar 2026, el evento que distingue a las mejores películas, actores, directores y producciones del último año. La ceremonia reúne a las principales figuras de Hollywood y es seguida por millones de espectadores en todo el mundo.

Cuándo son los Oscar 2026

La 98ª edición de los Premios Oscar se realizará el domingo 15 de marzo de 2026 en el Dolby Theatre de Hollywood, en Los Ángeles, sede habitual de la ceremonia desde comienzos de los años 2000.

Durante la gala se premiarán las mejores producciones cinematográficas estrenadas en 2025, con estatuillas en más de 20 categorías, entre ellas mejor película, mejor dirección, mejor actor y mejor actriz.

El evento contará nuevamente con el comediante Conan O’Brien como conductor, quien repite el rol tras haber encabezado la ceremonia anterior.

A qué hora empiezan los Oscar 2026

La transmisión oficial comenzará a las 19 (hora del Este de Estados Unidos), lo que equivale aproximadamente a las 21 en Argentina.

Antes de la entrega de premios, como es tradición, habrá cobertura de la alfombra roja, donde las estrellas llegan al teatro y muestran sus looks frente a la prensa y los fanáticos.

Dónde ver los Oscar 2026 en Argentina

En América Latina, la ceremonia podrá verse en vivo a través de diferentes plataformas:

TNT , con transmisión televisiva y comentarios en español.

, con transmisión televisiva y comentarios en español. HBO Max, que ofrecerá la gala completa en streaming para dispositivos móviles, computadoras y smart TV.

En Estados Unidos, el evento será transmitido por ABC y también estará disponible por streaming en Hulu.

La noche más importante de Hollywood

Los Oscar son considerados los premios más prestigiosos del cine mundial, organizados por la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas. Cada año reúnen a directores, actores y productores de todo el planeta para celebrar lo mejor de la industria cinematográfica.

Además de los premios, la ceremonia suele incluir presentaciones musicales, homenajes y momentos virales que luego recorren las redes sociales y los medios de todo el mundo.

La edición 2026 promete ser una de las más comentadas, con grandes producciones compitiendo en las categorías principales y la expectativa de conocer qué películas se quedarán con las estatuillas doradas.