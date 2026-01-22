Oscars 2026: se conocieron las nominaciones y la película argentina Belén quedó afuera

Las nominaciones a los Premios Oscar 2026 ya fueron anunciadas por la Academia y confirmaron a varias de las películas favoritas de la temporada, aunque también dejaron sorpresas y ausencias resonantes. Entre ellas, la película argentina Belén, que era esperada con expectativa por el público local, finalmente no logró ingresar en ninguna categoría.

Según supo la Agencia Noticias Argentinas, títulos como Golden, KPop Demon Hunters, One Battle After Another y el protagónico de Timothée Chalamet en Marty Supreme llegaron con fuerza a la lista de nominadas. Sin embargo, Belén, que había sido mencionada en semanas previas por medios especializados como posible candidata en el rubro internacional, no fue incluida en el corte final, tal como señalaron portales internacionales de cine y cobertura previa de la temporada de premios.

La exclusión de Belén se suma a otra ausencia destacada: Guillermo del Toro, cuya nueva producción también quedó afuera de las nominaciones, algo que generó sorpresa en México y en el circuito cinéfilo internacional.

¿Cuándo se entregan los Oscars 2026?

La 98ª edición de los Premios de la Academia se realizará el domingo 15 de marzo de 2026 en el Dolby Theatre de Hollywood, en Los Ángeles.

La ceremonia se transmitirá desde las 20 horas por TNT y HBO Max y tendrá una duración estimada de entre tres horas y media y cuatro horas, con premios, números musicales y discursos.

¿Quién conducirá la gala?

La Academia confirmó que Conan O’Brien será el anfitrión por segundo año consecutivo. Su desempeño en 2025 fue bien recibido y logró mejorar la audiencia con un estilo ágil e irónico. El propio O’Brien adelantó que esta edición tendrá “sorpresas sin sketches largos”, con foco en el cine y mayor dinamismo.

Los nominados a los Oscars 2026

Mejor Actriz de Reparto

Elle Fanning — Sentimental Value

Inga Ibsdotter Lileaas — Sentimental Value

Amy Madigan — Weapons

Wunmi Mosaku — Sinners

Teyana Taylor — Sinners

Maquillaje y Peluquería

Frankenstein

Kokuho

Sinners

The Smashing Machine

The Ugly Stepsister

Mejor Cortometraje Animado

Butterfly

Forevergreen

The Girl Who Cried Pearls

Retirement Plan

The Three Sisters

Mejor Guion Adaptado

Bugonia

Frankenstein

Hamnet

One Battle After Another

Train Dreams

Mejor Guion Original

Blue Moon

It Was Just an Accident

Marty Supreme

Sentimental Value

Sinners

Mejor Cortometraje

Butcher’s Stain

A Friend of Dorothy

Jane Austen’s Period Drama

The Singers

Two People Exchanging Saliva

Mejor Actor de Reparto

Benicio del Toro — One Battle after Another

Jacob Elordi — Frankenstein

Delroy Lindo — Sinners

Sean Penn — One Battle after Another

Stellan Skarsgård — Sentimental Value

Mejor Cast

Hamnet

Marty Supreme

One Battle After Another

The Secret Agent

Sinners

Mejor Vestuario

Avatar: Fire and Ash

Frankenstein

Hamnet

Marty Supreme

Sinners

Mejor Canción Original

Relentless — Dear Me

Golden — KPop Demon Hunters

I Lied to You — Sinners

Sweet Dreams of Joy — Viva Verdi

Train Dreams — Train Dreams

Mejor Documental

The Alabama Solution

Come See Me in the Good Light

Cutting Through Rocks

Mr. Nobody Against Putin

The Perfect Neighbor

Mejor Cortometraje Documental

All the Empty Rooms

Armed Only with a Camera

Children No More: Were and Are Gone

The Devil Is Busy

Perfect in Strangeness

Mejor Película Internacional

The Secret Agent

It Was Just an Accident

Sentimental Value

Sirat

The Voice of Hind Rajab

Mejor Película Animada

Arco

Elio

KPop Demon Hunters

Little Amélie or the Character of Rain

Zootopia 2

Mejor Diseño de Producción

Frankenstein

Hamnet

Marty Supreme

One Battle After Another

Sinners

Mejor Montaje

F1

Marty Supreme

One Battle After Another

Sentimental Value

Sinners

Mejor Sonido

F1

Frankenstein

One Battle After Another

Sinners

Sirat

Mejores Efectos Visuales

Avatar: Fire and Ash

F1

Jurassic World: Rebirth

The Lost Bus

Sinners

Mejor Fotografía

Frankenstein

Marty Supreme

One Battle After Another

Sinners

Train Dreams

Mejor Actor

Timothée Chalamet — Marty Supreme

Leonardo DiCaprio — One Battle After Another

Ethan Hawke — Blue Moon

Michael B. Jordan — Sinners

Wagner Moura — The Secret Agent

Mejor Actriz

Jessie Buckley — Hamnet

Roser Byrne — If I Had Legs I’d Kick You

Kate Hudson — Song Sung Blue

Renate Reinsve — Sentimental Value

Emma Stone — Bugonia

Mejor Director

Chloé Zhao — Hamnet

Josh Safdie — Marty Supreme

Paul Thomas Anderson — One Battle After Another

Joachim Trier — Sentimental Value

Ryan Coogler — Sinners

Mejor Película