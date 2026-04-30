Capex se consolida en Río Negro: adquirió otra porción del área Puesto Zúñiga en el norte del Alto Valle

La compañía Capex continúa acelerando su expansión en el sector hidrocarburífero de Río Negro. Este miércoles anunció un acuerdo por el 10% de la participación que posee la Empresa de Desarrollo Hidrocarburífero Provincial (EDHIPSA) en el área convencional Puesto Zúñiga, ubicado en la zona norte del Alto Valle.

A partir de la adquisición, la empresa le pagará a EDHIPSA un aporte de producción (u overriding royalti) que equivale al 1,2% del volumen total de los hidrocarburos que se produzcan en el área durante los próximos cinco años, que incrementará al 2,5% a partir del sexto año, hasta el vencimiento de la concesión.

Capex, controlada por la compañía de capitales nacionales Capsa, oficializó el convenio a través de la Comisión Nacional de Valores (CNV), Bolsas y Mercados Argentinos y Mercado Abierto Electrónico.

Según se informó, el cierre efectivo de esta adquisición está sujeto a que se cumpla una condición precedente. En el Boletín Oficial de Río Negro, debe publicarse la aprobación por parte del Poder Ejecutivo de la Provincia del acuerdo de cesión indicado.

El cumplimiento de la condición suspensiva mencionada tiene un plazo de 180 días corridos, aunque puede ser extendido por las partes.

Antecedentes recientes: las adquisiciones de Loma Negra y La Yesera

No se trata de una medida aislada: hace dos semanas, Capex también adquirió la participación del 15% que tiene la Corporación Financiera Internacional (CFI) en las áreas convencionales Loma Negra y La Yesera. Ambas también se encuentran en Río Negro, siendo vecinas de Puesto Zúñiga.

En esa ocasión, el precio acordado con la entidad financiera del Banco Mundial por Loma Negra fue de 1,6 millones de dólares, mientras que por La Yesera fue de 1,9 millones. De esta forma, amplió su participación a 52,5% ya que contaba con el 37,5% en cada una de las áreas, donde es el operador.

Al igual que la reciente adquisición de este miércoles, el acuerdo por ambas concesiones depende de que la provincia de Río Negro apruebe la cesión de los porcentajes de participación indicados, dentro de un plazo de 12 meses desde la firma del acuerdo.