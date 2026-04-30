Frente Renovador y la fuerza de Aguiar impulsan una “propuesta superadora” desde Río Negro

Ramos Mejía, Aguiar y Canosa se reunieron en Bariloche con ejes en común para "frenar" las políticas de Milei. Gentileza

Los referentes de Sumar Rodolfo Aguiar y Mateo Canosa se reunieron con Alejandro Ramos Mejía, presidente del Frente Renovador en Río Negro con la premisa de diseñar “estrategias conjuntas a nivel provincial” contra las políticas nacionales y también en pos de pensar estrategias ante desafíos locales como la revisión de la Carta Orgánica de Bariloche.

A principios de abril Aguiar presentó la nueva fuerza Sumar, de la que forma parte Unidad Popular, que tuvo su propia lista a la gobernación en 2023 con Rafael Zamaro como candidato a gobernador.

Ahora la fuerza que conduce junto a Canosa comenzó a recorrer la provincia y buscar puntos de coincidencia con otros partidos. Así se gestó el encuentro con el Frente Renovador que a nivel nacional lidera Sergio Massa y en la provincia conduce el exlegislador Ramos Mejía.

El punto de coincidencia principal es enfrentar las “políticas de ajuste” nacional y el eventual avance en Río Negro de propuestas afines a las ideas de Javier Milei, ya sea con el sello de La Libertad Avanza, Primero Río Negro o Creo, la fuerza del diputado Aníbal Tortoriello, uno de los potenciales competidores por el 2027.

“Tenemos que empezar a pensar en el día después de Milei”, señaló Aguiar, presidente de Unidad Popular y también secretario General de ATE Nacional.

Ramos Mejía valoró el encuentro con los dirigentes de Sumar y apuntó también a la gestión de Milei: “El camino emprendido por el gobierno nacional de destrucción del sector productivo argentino, con la consecuente pérdida de empleo formal y pulverización del salario es un camino sin retorno, y nos impone marcos de diálogos y acuerdos para la Argentina que queremos”.

El dirigente del Frente Renovador también vinculó el intercambio con debates de agenda local, particularmente en Bariloche con la revisión de la Carta Orgánica Municipal donde consideró que “no pueden quedar fuera los desafíos de incorporar la tecnología como parte de la infraestructura social, productiva y vecinal, y que lo mismo exigen los barilochenses para sus instituciones. Todo ello, teniendo en cuenta que es la ciudad que más aporta a la provincia y que así debe ser considerado”.

Canosa, referente de Somos, manifestó: “Es importante profundizar estos diálogos y construir propuestas electorales sólidas para el 2027 en Río Negro. Ese proceso requiere tiempo, no puede resolverse a último momento ni entre pocos”, mencionó al fundamentar el encuentro.