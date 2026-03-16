Premios Oscar 2026: la lista completa de los ganadores y el histórico triunfo de Paul Thomas Anderson

La 98° edición de los Premios de la Academia consagró a Paul Thomas Anderson y su film «Una batalla tras otra» como los grandes triunfadores de la noche. La obra obtuvo seis estatuillas, incluyendo Mejor Película y Mejor Dirección, cumpliendo con las expectativas de la crítica.

Por su parte, las categorías de actuación principal quedaron en manos de Michael B. Jordan (Pecadores) y Jesse Buckley (Hamnet), mientras que Sean Penn y Amy Madigan se impusieron en los rubros de reparto.

Más allá de los premios principales, la gala estuvo marcada por momentos inéditos como el empate en Mejor Cortometraje de Ficción entre The Singers y Two People Exchanging Saliva. En el plano técnico, la película Frankenstein dominó los rubros de diseño y maquillaje, mientras que Avatar: Fuego y cenizas se quedó con el reconocimiento a los efectos visuales.

El cierre de la noche confirmó la vigencia de Anderson en la industria y dejó una lista de ganadores que equilibra a los grandes estudios con el cine de autor.

La lista completa de ganadores de los Oscars 2026: una a una, las categorías y sus galardonados

Las categorías principales de la noche:

Mejor Película: Una batalla tras otra.

Una batalla tras otra. Mejor Dirección: Paul Thomas Anderson (Una batalla tras otra).

Paul Thomas Anderson (Una batalla tras otra). Mejor Actor Protagonista: Michael B. Jordan (Pecadores).

Michael B. Jordan (Pecadores). Mejor Actriz Protagonista: Jesse Buckley (Hamnet).

Actuación y guion:

Mejor Actor de Reparto: Sean Penn (Una batalla tras otra).

Sean Penn (Una batalla tras otra). Mejor Actriz de Reparto: Amy Madigan (La hora de la desaparición).

Amy Madigan (La hora de la desaparición). Mejor Guion Adaptado: Una batalla tras otra.

Una batalla tras otra. Mejor Guion Original: Pecadores.

Cine internacional y animación:

Mejor Película Internacional: Valor sentimental.

Valor sentimental. Mejor Película Animada: Las guerreras K-Pop.

Las guerreras K-Pop. Mejor Cortometraje Animado: The Girl Who Cried Pearls.

The Girl Who Cried Pearls. Mejor Canción Original: “Golden” (Las guerreras K-Pop).

Categorías técnicas y documental

Mejor Fotografía: Pecadores.

Pecadores. Mejores Efectos Visuales: Avatar: Fuego y cenizas.

Avatar: Fuego y cenizas. Mejor Sonido: F1.

F1. Mejor Diseño de Producción: Frankenstein.

Frankenstein. Mejor Maquillaje y Peinado: Frankenstein.

Frankenstein. Mejor Diseño de Vestuario: Frankenstein.

Frankenstein. Mejor Montaje: Una batalla tras otra.

Una batalla tras otra. Mejor Largometraje Documental: Mr. Nobody contra Putin.

La noche más importante de Hollywood

Los Oscar son considerados los premios más prestigiosos del cine mundial, organizados por la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas. Cada año reúnen a directores, actores y productores de todo el planeta para celebrar lo mejor de la industria cinematográfica.

Además de los premios, la ceremonia suele incluir presentaciones musicales, homenajes y momentos virales que luego recorren las redes sociales y los medios de todo el mundo.