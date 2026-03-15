El Trinche: “Un buen chiste es como tirar un caño en el fútbol 5”

Trinche + gambetas siempre da Carlovich. Todo el mundo lo sabe, incluido un tal Martín Dardik. “Trinche hay uno solo y será siempre él, eso no tengo ningún tipo de duda. El futbolero lo entiende más que nadie”, dice este porteño de Palermo que, antes conocido como Tincho, se autopercibe Trinche y se sube cada noche al escenario para probar gambetas.



Criado bajo el irreverente humor televisivo de Yayo y standapero por naturaleza, Martín Dardik, a.k.a Tincho, a.k.a Dardo, a.k.a. Trinche, regresa a Neuquén, esta vez con su nuevo espectáculo, un show que mezcla stand-up, improvisación y charla directa con el público convirtiendo cada función en una experiencia irrepetible.



Trinche presentará Probando gambetas, el próximo jueves 19 de marzo, a las 21 , en Casino Magic (Planas 4005, Neuquén). Las entradas se encuentran a la venta por sistema a través de tuentrada.com o en Flipper (Av. Argentina 179, Neuquén).

“Yo no veía dibujos animados, sino los programas de Videomatch en VHS”, confiesa Dardik.



A su modo, a Martín Dardik también le da Carlovich cuando (su) Trinche suma gambetas que, en su caso, son chistes. El humorista, que hoy la rompe en Luzu TV, siente que tirar un chiste en escena es muy parecido a tirar una gambeta en el verde césped: una mezcla de satisfacción y vértigo.



“Probando Gambetas tiene una clara analogía futbolera”, comienza explicando Dardik en un cálido y divertido diálogo con Diario RIO NEGRO. Obviamente, es una especie de comparación mía a lo que un poco siento yo cuando hago un chiste o cuando cuento un chiste, que es, vamos a utilizar esa comparación de la sorpresa de una gambeta como gesto técnico o estético, a la sorpresa que genera un chiste, que es como uno siente, o yo siento que cuando hago un buen chiste. Es como tirar un taño en un fútbol 5, es lo que un poco siento yo, un chiste bien aplicado, un chiste bien puesto, una referencia bien dicha yo siento que tiene como el mismo poder que tiene un caño en un partido de fútbol, eso en primer lugar”.

“Solo paré en la pandemia y fue casualmente ahí donde la gente me empezó a conocer por TikTok. El único momento donde dejé de actuar fue el momento donde más gente me empezó a conocer. Y donde apareció Trinche”. Martín Dardik



Por fuera de la analogía futbolera, Probando Gambetas se diferencia de sus otros espectáculos en que aquí busca salirse un poco de la estructura del guión. “Si bien hay rutinas de stand-up, obviamente hay monólogos de humor, también está muy sujeto a la improvisación, muy sujeto a cómo esté yo en el momento, entonces si yo estoy yendo a un destino puntual y me pasa algo puntual el mismo día, bueno, vamos a construir el material ese mismo día también. Probando gambetas está muy dispuesto a eso, a la sorpresa, a que pase lo que tenga que pasar, estoy más dispuesto a jugar libremente, a divertirme en el momento”.

P: ¿Cómo es la puesta en escena del espectáculo?

R: La puesta en escena es una invitación a la gente a lo que vendría a ser el patio de mi casa. Yo soy un bicho de departamento, así que hay un poco de fantasía en tener el patio que nunca tuve. Cuando uno entra al teatro, el escenario está con un pastito, hay una reposera, hay una mesita donde está apoyado el agua, hay una especie de invitación al patio de mi casa, como para que también entiendan que se genera esa intimidad y un poco ese ejercicio donde Probando gambetas tiene también esa cercanía, cuando yo en un momento me arriesgue y me tire la pileta, es el patio de mi casa.



Entonces también tiene un poco de esa proximidad para el riesgo, como no estamos saltando en un escenario, sino que el escenario tiene esa calidez y esa intimidad que también invita a que la gente, cuando se hacen los juegos de improvisación y se charla con el público, también se sienta cómoda, que se sienta relajada, distendida.



Eso en cuanto a la propuesta artística, también la realidad es que eso surgió en Capital, en El Picadero, que también es un teatro en el que ya vengo hace muchos años, y también tiene eso de sentir ese lugar como el patio de mi casa.

P: ¿Y el material del que está hecho te mantenés dentro de la estructura del standup, o hay otro tipo de elementos?

R: No, textualmente son rutinas de standup, monólogos de humor. Hay un guión en las rutinas, obviamente, y hay un orden en las rutinas. El orden a veces se ve alterado.

“La puesta en escena es una invitación al patio de mi casa. Yo soy un bicho de departamento, así que hay un poco de fantasía en tener el patio que nunca tuve”. Martín Dardik



Yo siempre aclaro que el que me viene a ver una semana de diferencia y se cruza y dice, yo lo fui a ver al Trinche este fin de año, yo fui la semana pasada, y uno dice, ¿te gustó cuando hizo esto? Y vos capaz le decís, conmigo no hizo esto. O sea que el orden cambia, el show va cambiando semana a semana, y tiene rutinas de standup con improvisación y con algo que yo catalogo como perlitas, que son momentos del espectáculo que no vamos a poder encasillar en ningún tipo de formato, o sí, pero tienen como un poco ese gancho de sorpresa que es que te puede pasar o no puede pasar, y que trato de mantenerlo así, oculto. Hay momentos, hay como parodias a las improvisaciones también, cada tanto surge un momento medio sketch también.



En otro momento de mi carrera estaba mucho más atado a la estructura y no me animaba a salirme. Y ahora, por lo menos con este show, a mí no me es problema abandonar algo del guión o sacar un bloque o un segmento cuando hay algo más puro o más verdadero que está ocurriendo.

Una historia de Trinche



Dice Martín que de chico casi no vio dibujitos, que su divertimento eran los programas de Videomatch que sus hermanos grababan en VHS y después veían hasta el cansancio. A Martín, que nació en 1997, le llamaban particularmente la atención los chistes de Yayo.



“Mi relación con los chistes es, vamos a decirle, toda la vida”, remarca. “A los cinco o seis años veía los vídeos y ahí me empecé a enganchar con los chistes. Con repetir chistes, ya sea del show del chiste, de las cámaras ocultas de Videomatch, chistes de Yayo, chistes de todos los humoristas de ahí, los memorizaba y los repetía.



”Ahí me volví un fanático de los chistes. No entendía bien por qué, porque era muy chiquito, pero me encantaba memorizar algo y repetirlo y ver cómo mis hermanos se cagaban de la risa. Y eso me parecía increíble, me divertía. Eso que me empezó a pasar con mis hermanos, me empezó a pasar con mis amigos. Y ahí me volví un fanático de los chistes y de las comedias en general.



”Cuando llegué a la adolescencia, me descargo Twitter y me empieza a gustar el arte de escribir chistes, de empezar a escribir en 140 caracteres, me gustaba escribir juegos de palabras, chistecitos, así”.

¿Y por qué Trinche? Para mis hermanos siempre fui Tincho, cuando el sobrenombre Tincho no tenía todavía esa connotación rugbier de los últimos años (risas). Cuando nace mi sobrina, mi primera sobrina, Sofi, ella no me decía Tincho, me decía Trincho, Trinche. Lo que terminó pasando fue que mucha gente que en ese tiempo me empezó a seguir por mis redes, me empezaron a seguir como Trinche sin saber había sido un chiste interno. Y la gente empezaba a poner, no sé, Trinche o me subo a la ‘trincheneta’. Y ya no hubo vuelta atrás, ya se convirtió en mi nombre.

Trinche presentará Probando gambetas, el próximo jueves 19 de marzo, a las 21 , en Casino Magic (Planas 4005, Neuquén). Las entradas se encuentran a la venta por sistema a través de tuentrada.com o en Flipper (Av. Argentina 179, Neuquén).