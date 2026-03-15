La Ferni, la artista que cambió las reglas de Cosquín: «Me siento una cantora popular»

“Fuiste la artista que más nos gustó, pero la comisión organizadora dice que no podés seguir cantando. Que te pases a la categoría de Voz Masculina si querés y no hace falta que te escuchemos, seguís cantando por ahí”. Ferni de Gyldenfeldt, La Ferni, no podía creer (¿o sí?) lo que escuchaba de parte del jurado del Pre-Cosquín, aquel fin de año de 2021.



Se había sacado un 10 en todo “Era un 10 absoluto del jurado”, recuerda. Pero le dijeron que le mantenían la nota si se pasaba a la categoría varón. Pero la Ferni no lo aceptó, no retrocedió y, por supuesto, no cambió a Solista Varón.



La Ferni, artista trans no binaria, cantora popular como ella misma se define, denunció la situación ante el Inadi y logró que se cambiaran los estatutos: ya no habría Solista Masculino y Solista Femenina, sino Solista Vocal. El Festival de Cosquín ya no fue el mismo después de La Ferni: fue un lugar mejor. Su segunda vez allí fue el 31 de enero de 2025. Invitada por Yamila Cafrune, nada menos, La Ferni volvió a la Plaza Próspero Molina y fue ovacionada.



A fines del año pasado, editó su primer disco solista, Mirarse en otros ojos, un trabajo que reúne ocho composiciones de artistas de la música popular como Gabo Ferro, Teresa Parodi, Eladia Blázquez, Mocchi y Susy Shock, además de dos composiciones propias.



En los próximos días, La Ferni ofrecerá una serie de shows en la Patagonia, que comenzarán este jueves, a las 21, en El Arrimadero de Neuquén y continuará el viernes 20 en Espacio Trama de San Martín de los Andes, el sábado 21 en Casa del Bicentenario de El Bolsón y el domingo 22 en Casa Macacha de Bariloche. Las entradas para todos los shows están disponibles en entradaweb.



En un extenso diálogo telefónico con Diario RÍO NEGRO, días antes de emprender viaje hacia el sur, La Ferni habló del disco que la traerá a la Patagonia en breve, de la búsqueda de las canciones, de qué significó sacar su primer trabajo con su nombre y del derrotero artístico que la trajo hasta aquí.

P: ¿Qué espectáculo vas a traer a tu gira por la Patagonia?

R: Voy a llevar la presentación de mi disco Mirarse en otros ojos. Por primera vez voy a estar presentándome también en formato solista en la Patagonia, acercando mi propuesta a un folclore amoroso, un folclore disidente, un folclore contemporáneo.



Allí estaré entonces compartiendo con mi guitarra y con mi caja, y también con invitados e invitadas, porque siempre mis presentaciones tienen invitados locales cuando viajo. La verdad es que una emoción gigante ir a interpretar las obras que vengo cantando hace mucho tiempo, ya de Gabo Ferro, de Susy Shock, de María Laura Alemán. La verdad es que, bueno, muy muy contenta de acercarme por primera vez a la Patagonia.

P: ¿Qué recorrido tuvo ya el disco en vivo, cómo le fue en este tiempo?

R: Muy bien, la verdad que es un material que se compone de ocho canciones, la mayoría de las interpretaciones son solas con mi guitarra y el resto también tiene invitados a los integrantes de mi banda, a Noé Sinkunas, enorme pianista también, de Berisso ella, ganadora del Carlos Gardel, impresionante pianista, impresionante compositora, música argentina. Al tener y mostrar una versatilidad es que también me permite a mí realizar estas giras en formato solista, porque presenta un formato muy intimista.

P: ¿Cómo fue la decisión de grabar tu primer disco solista con tu nombre y cómo llegaste al repertorio que lo componen?

R: Me venía pidiendo ya, la prensa, el público, los medios, mi manager, el Turco Nasser, la gente que me quiere , todos ellos me decían ¿cuándo va a estar el disco? Y la verdad es que sí, hacía falta ya como tener ese material, yo lo sentía así, sentía como esa necesidad.

“Y siempre fui muy muy fan de la canción. Me parece que finalmente el concepto de cantora popular es el que me nuclea”.



Y la verdad que fue muy hermoso, fue un proceso largo hasta que llegaron estas ocho canciones. Fue como la necesidad también de darme cuenta de que yo quería finalmente darle mucha entidad en el disco al repertorio del nuevo cancionero de disidencias que vienen componiendo hace años. Fíjate que el disco le integra obras de eso, de Gabo Ferro, de Susi Shock, de Teresa Parodi, de Eladia Blázquez, de Mochi, de Joshua con una poesía suya, María Laura Alemán, compositora travesti impresionante.



Entonces, tiene una entidad relacionada hacia la diversidad, y esto, como mirarse en otros ojos también, como un deseo, un deseo de lo colectivo, un deseo de que no perdamos ese tipo de registro hacia otros, hacia otras, hacia otres. M parece que eso es lo lindo también, la idea que quiero, más allá de la diversidad, que me gustó plasmar en el material, que fue la de no perder lo colectivo en estos momentos de mucho individualismo.

P: Decías recién que te lo venían pidiendo, que sentías que tenía que suceder, y en vos, ¿cómo aparece la idea del disco? ¿Sentías lo mismo, creías que era el momento de sacar tu propio material, con tu nombre?

R: Sí, sí, sí, totalmente. Y tampoco quería que se llame La Ferni, La Ferni es potente, como marca, vamos a decir, como nombre artístico, como algo que ocurre más allá de mi persona artística, como un concepto que mucha gente ya tiene asociado. Quería seguir generando símbolos, quería seguir generando mensajes, por eso la idea de un título. Me llevó mucho, mucho tiempo hasta que finalmente, un día, charlando con mi madre, ella me dio esta idea y decantó.



Fue como teniendo mucho peso, mucha carga, mucho contenido, mucho significado y fue así, y así quedó. Mirarse en otros ojos, es también la posibilidad de esto, de hablar, de en qué ojos queremos vernos reflejados, vernos reflejadas, en qué ojos queremos también mirar el país, que capaz ahora no tenemos, pero que sin lugar a dudas merecemos. Y ahí también la emoción luego de descubrir que la mayoría de las canciones hablan de las miradas, o incluye en sus letras esto de la mirada, de la mirada ajena en nuestras vidas, de ese otro país, como dice Teresa, que también se ve reflejado en esas miradas, como también dice Susi, en las miradas de aquellos y aquellas que aman.

P: ¿Cuál fue el concepto que pensaste para el disco?

R: Yo no quería hacer un disco y ya, sino generar un contenido, un disco con un fundamento, un disco con un hilo conductor y la verdad fue que, bueno, estoy muy contenta del material que finalmente quedó, que empieza con ese “Volver a volver”, de Gabo Ferro, y termina con “El otro país”, de Teresa Parodi, así que, muy contenta, muy contenta de cómo quedó, del laburo que hicimos con Nico Rey, mi productor musical, muy contenta de los invitados, las invitadas, les invitades. La verdad que, para un primer disco, para un primer disco que le hicimos full autogestivo, no puedo pedir más.

P: ¿Y cómo sentís que llegaste vos como artista al primer disco?

R: Muy madura. Siento que me agarra como teniendo ya un nombre artístico, habiendo realizado muchísimos escenarios, habiendo realizado ya giras nacionales e internacionales. Es un disco, es un material que me encuentra como no improvisando, ¿viste? Sino ya muy clara en el camino, en el camino de un folclore que también quiere mostrar a la diversidad.



Y capaz si hubiera sido un par de años atrás, iba a aparecer más otro tipo de repertorio, ¿no? Y en este, conscientemente, decidí hasta mostrar dos canciones de mi autoría, digamos. Entonces también es un disco que para mí es muy hermoso porque tiene una pincelada de color, porque estoy yo sola tocando la guitarra en algunas canciones, en otras canciones mostrando música mía en otra canción formato dúo con Nahuel Quipildor, en otra en formato banda con todo el equipo, en otra con una invitada, como es Noe y también como ocurre en mis eventos, en mis shows, en mis presentaciones, compartiendo con alguien, ¿no?



Siento que hay mucho en tan poco. Y eso es para mí algo que significa indudablemente que pasaron más de dos años detrás de una presentación así, de una realización, de un concretarse, ¿no? Y me encanta, que tiene tiempo, que tiene trabajo, que tiene calidad, como todo lo que intento hacer.

Tuve la necesidad imperiosa de, también en esta música nuestra, darle lugar a visibilizar otras cosas, otras intérpretes, otras cantautoras, otras compositoras.

P: ¿Cuánto tiempo les llevó trabajar en el disco y cuál fue el trabajo musical que buscaron con los productores, con los invitados, vos misma?

R: La realización de un disco viene dando vueltas con algunos bocetos e intentos desde el año 2022. En el 2024 es que estamos trabajando en este disco.

Y sí, tal cual. Fue todo un tema desde la producción musical ahí con Nico Rey, que fue el productor de mi disco. ¿Cómo buscar también dentro de lo que es la grabación, el mundo de grabación de esta Ferni, no? Y esta voz de ahora.

Bueno, algo que podía reflejar también es una variedad muy grande de matices, pero dentro de lo que es también el mundo del material, que es esa fotografía sonora, ¿no? Que en realidad conlleva, o mejor dicho, viene como elemento dentro del mundo de una grabación, de un material que se perpetúa en el tiempo y que queda ahí grabado, ¿viste? Entonces, cómo cuidar el matiz de una forma de que nunca el fuerte sea el fortísimo del vivo y que tampoco el pianísimo sea el pianísimo inaudible.

Trabajar el matiz con mucho cuidado, trabajar una interpretación que sea cálida, más que por ser un disco tampoco rompa tanto la melodía, ¿viste? No es una emoción que la emoción de un vivo puede agarrar, que te quiebra, así que cuando hacía esas tomas a mí no me gustaban, tenían que finalmente quedar o quedaban por una elección propia, ¿no? Aquellas que eran las más hermosas vocales más que más interpretativas.



Bueno, todo eso como poner los efectos, si queríamos poner efectos, si no para la idea de que reciban también en un lugar, o desde un lugar que no sea ¿viste? Un folclore necesariamente de otra época, sino que tenga un elemento de réver, de efecto pero a la vez cuidando la idea de que bueno para este primer disco nos gustó mucho con Nico, nos quedamos con esto de que si es un folclore nuevo para el repertorio, etcétera, etcétera en realidad musicalmente hablando es un disco de folclore muy tradicional y eso también lo quisimos cuidar, ese contraste por así decir, ¿no? Que no sea como el sonido de la guitarra bien criollita, ¿no?

La Plaza Próspero Molina a sus pies. La Ferni en el festival de Cosquín 2025, invitada por Yamila Cafrune.

P: ¿Cómo te percibís como artista? Porque no serías estrictamente una cantante folclórica, hay otras variantes en tu interpretación vocal, en tu música que amplían esa frontera.

R: Gracias por tu apreciación, en realidad creo que está buenísimo porque yo me considero cantora, cantora popular, entonces ahí es como tenemos la posibilidad de darle lugar al tango, darle lugar al rock darle lugar a la canción, ¿no? Y eso es lo que también está en el disco que es la canción, yo siempre fui muy muy fan de la canción. Me parece que finalmente el concepto de cantora popular es el que me nuclea.

P: ¿Cómo fue tu derrotero artístico hasta ser la Ferni que terminó grabando este disco?

R: De mucho bagaje, desde el año 21 luego el cambio también del Estatuto de Cosquín y presentándome en tantos lugares con esto, ¿no? Con la idea de visibilizar un repertorio distinto también de música popular. Fue mucho el crecimiento, fue mucho encontrarme con mi voz con las cualidades también de mi voz que lógicamente tienen todo un resabio de una técnica lírica. Entonces, amigarme también con eso, ¿viste? Cuando muchas veces la gente me lo mencionaba a mí no me gustaba, no sé si yo quería que se note tanto Y hoy en día es como que abrazo muchísimo la técnica de canto lírico que estudié durante ya hace un tiempo.

P: ¿Y por qué no querías que se notara, qué te pasaba con esa parte de tu forma de cantar?

R: ¿Qué sé yo, viste? Quizás los propios encasillamientos que una tiene, pero que también el mundo nos forma de esa manera, que, si vas a cantar folclore que no sea lírico, si vas a hacer esto, si vas a hacer lo otro y la verdad es que cuando canto folclore hay claramente un tipo de impostación que también es llamativa y en realidad es un valor que una debilidad y eso también fui incorporándolo.

P: ¿Cómo fueron tus comienzos de ser artista?

R: La familia siempre tuvo mucha influencia en la música. Siempre se escuchó mucha música en casa. Y bueno, simplemente de chica apareció como una posibilidad también de estudiar, ¿no? Y luego cantando en proyectos musicales independientes, dirigí muchos años un coro de Murga estilo uruguaya, formé parte de Allpa Munay, un grupo que hizo un homenaje a Atahualpa Yupanqui; con mi hermana Luchi hicimos hace muchos años un espectáculo llamado Opera Queer, que nació en El Bolsón hace ya casi 10 años

Mucho mucho, mucho rodar también en propuestas que siempre hizo todo un tiempo para acá que también dieran lugar a la posibilidad de mostrarme cómo yo soy, cómo me gusta ser, desde qué lugar miro y hago las cosas. Y bueno y con todo eso haciendo folclore específicamente ya hace 5 años tuve la necesidad imperiosa de, también en esta música nuestra, darle lugar a visibilizar otras cosas, otras intérpretes, otras cantautoras, otras compositoras.



Después de mucho rodar y de cantar y de cantar también el decantar de las cosas apareció con mucha fuerza esta que soy ahora como para, con seguridad, estar haciendo lo que estoy haciendo, que es viajar, animarme a otros lugares, a otras ciudades, a otros pueblos, con confianza de que este mensaje de un folclore amoroso no tiene límite y tiene como destinatario a toda persona que esté dispuesta a escuchar música y a permitirse interpelar también por este mensaje.