¿Quién es Barry Keoghan, el actor que interpretará al hijo de Thomas Shelby en Peaky Blinders: El hombre inmortal?

Netflix publicó el tráiler de Peaky Blinders: El hombre inmortal, la película que cerrará la saga de los Shelby, y uno de los nombres que más llamó la atención fue el de Barry Keoghan, quien asume un papel central en la expansión del universo de la serie.

El actor detrás del personaje

Barry Keoghan es un actor irlandés nacido el 18 de octubre de 1992 en Dublín, Irlanda. Su carrera comenzó en 2011 con pequeñas producciones locales, pero su proyección internacional se consolidó años después gracias a varios papeles en cine que lo instalaron como uno de los talentos más versátiles de su generación.

De Irlanda al estrellato internacional

Keoghan dio sus primeros pasos en la actuación en la televisión irlandesa y en el cine independiente, pero su carrera dio un salto significativo cuando participó en producciones destacadas como Dunkirk (2017) y The Killing of a Sacred Deer (2017).

En los años siguientes, siguió acumulando trabajos relevantes, tanto en películas de gran presupuesto como en dramas aclamados por la crítica. Fue parte del Universo Cinematográfico de Marvel con Eternals (2021) y participó en el thriller psicológico Saltburn (2023), además de recibir elogios por su papel en The Banshees of Inisherin, que le valió premios y nominaciones internacionales.

Su ascenso en Hollywood incluyó una nominación al Oscar y reconocimientos en los Globos de Oro, además de consagrarse con un Premio BAFTA por su trabajo actoral.

Un papel clave en Peaky Blinders: El hombre inmortal

En Peaky Blinders: El hombre inmortal, Barry Keoghan se incorpora al universo de la exitosa franquicia como Duke Shelby, el hijo ilegítimo de Tommy Shelby, según revelan los primeros avances del tráiler. Este personaje toma un rol protagónico al liderar a una nueva generación de Peaky Blinders en una Birmingham sumida en la Segunda Guerra Mundial, lo que obliga a Tommy —interpretado por Cillian Murphy— a regresar de su exilio para enfrentar viejos demonios y ajustar cuentas familiares.

La incorporación de Keoghan representa una importante transición generacional dentro de la historia, con un enfoque más profundo en las relaciones familiares y la tensión del legado de los Shelby.

Por qué su participación genera expectativa

El actor ha sido descrito por la crítica y sus colegas como un intérprete “magnético”, capaz de aportar una presencia intensa y compleja a sus personajes, rasgos que lo han convertido en una figura buscada por directores y guionistas.

Su llegada a Peaky Blinders no solo amplía el elenco de la historia original —que incluye nombres como Cillian Murphy, Rebecca Ferguson y Tim Roth—, sino que también sugiere un nuevo rumbo narrativo para la saga, manteniendo el tono oscuro y la profundidad dramática que la consagraron como uno de los fenómenos culturales de la última década.

Con su historial de trabajos diversos y reconocidos, Barry Keoghan será una de las piezas centrales de Peaky Blinders: El hombre inmortal, la película que se estrenará en salas de cine el 6 de marzo de 2026 y llegará a Netflix el 20 de marzo de 2026.