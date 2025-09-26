En los próximos días llega un filme muy esperado por los seguidores de la estrella de Hollywood. Mirá acá el tráiler, la sinopsis y conocé cuándo se estrenará.

Netflix: ¿De que se trata «Steve», la nueva película de Cillian Murphy?

Netflix renueva su catálogo semana tras semana. En esta ocasión, la plataforma de streaming anunció la fecha de estreno de una de las películas más esperadas por su interesante trama y la figura que lo protagoniza.

Se trata de «Steve«, un drama social dirigido por Tim Mielants y protagonizado por Cillian Murphy, que adapta la aclamada novela «Shy» (2023) de Max Porter. Este filme está ambientado en los años noventa explora la complejidad de un día decisivo en un reformatorio. Con el cierre inminente del centro, el director Steve, enfrentado a sus propios demonios, intenta salvar la institución que representa una última esperanza para alumnos marginados.

En medio de recortes presupuestarios que amenazan con el cierre, el protagonista lucha por mantener en pie el colegio, al tiempo que lidia con su propio desgaste emocional y problemas de salud mental. Además, la historia se construye en paralelo con el recorrido de Shy, un joven que tambalea entre la autodestrucción y la necesidad de encontrar un propósito.

Netflix: ¿Quiénes forman parte del elenco de «Steve»?

«Steve«, la nueva película de Netflix, contará con un gran elenco. El filme estará protagonizado por Cillian Murphy, reconocido por sus papeles en «Peaky Blinders» y «Oppenheimer«. Jay Lycurgo encarnará a «Shy«, un adolescente atrapado entre la autodestrucción y la búsqueda de sentido.

Completan el elenco Tracey Ullman, Simbi Ajikawo y Emily Watson, junto a un grupo de jóvenes actores seleccionados por su autenticidad y capacidad para reflejar la realidad de los internados británicos de la época. Vale destacar que se realizaron talleres y entrevistas con jóvenes sin experiencia previa en la actuación, integrando vivencias reales en la construcción de los personajes.

Netflix: ¿Cuándo se estrena «Steve», la nueva película de Cillian Murphy?

«Steve«, la nueva película de Cillian Murphy, llegará muy pronto a Netflix. El filme ya tuvo su estreno internacional en el Festival de Berlín y pasó también por el de Toronto.

Además, la aclamada película ya se estrenó en los cines de Reino Unido y Estados Unidos el 19 de septiembre. «Steve» se estrenará en Netflix el próximo viernes 3 de octubre de 2025.