Netflix lanzó el tráiler de la película de Peaky Blinders y confirmó fecha de estreno

Netflix volvió a sacudir a los fanáticos de las series y películas con el lanzamiento del tráiler oficial de Peaky Blinders: El hombre inmortal, la esperada película que expande el universo de una de las ficciones británicas más influyentes de la última década. Para quienes se preguntan qué ver en los próximos meses, este estreno promete convertirse en un acontecimiento imprescindible tanto en cines como en la plataforma. La estrategia de doble ventana —primero en salas y luego en streaming— confirma la magnitud del proyecto.

La historia de Peaky Blinders:

El hombre inmortal retoma el legado de los hermanos Shelby situando la acción en una Birmingham devastada por la Segunda Guerra Mundial. Tras los bombardeos que marcaron a fuego a la ciudad en 1940, Tommy Shelby regresa del exilio voluntario para enfrentar el ajuste de cuentas más destructivo de su vida. El conflicto bélico no solo sirve de telón de fondo, sino que profundiza la sensación de ruina moral y social que siempre caracterizó a la saga. En este nuevo capítulo, el futuro de su familia y de su país pende de decisiones que podrían alterar su legado para siempre.

El elenco amplía el universo narrativo con incorporaciones de peso. Figuras como Rebecca Ferguson, Tim Roth y Barry Keoghan se suman a una historia que combina talento consagrado y nuevas generaciones. La dirección corre por cuenta de Tom Harper, quien ya había dejado su marca en los episodios finales de la primera temporada de la serie. El resultado apunta a preservar la identidad estética de Peaky Blinders mientras se expande su ambición cinematográfica.

El estreno exclusivo en cines está previsto para el 6 de marzo de 2026, con llegada a Netflix el 20 de marzo. Esta maniobra busca capitalizar la fidelidad de los seguidores históricos y atraer a nuevos espectadores que aún se preguntan qué ver dentro del género criminal. Con una Birmingham oscura, una narrativa cargada de tensión y un protagonista enfrentado a su destino, Peaky Blinders: El hombre inmortal se perfila como uno de los lanzamientos más potentes del año en la plataforma.

