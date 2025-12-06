La exitosa serie “Peaky Blinders“, tendrá su película

A casi 3 años del estreno de su última temporada, Netflix anunció el regreso de la exitosa serie Peaky Blinders, pero esta vez, en formato película.

Con una imagen de un Cillian Murphy en la piel de Thomas Shelby, sobre un caballo negro, la plataforma roja dio a conocer el póster oficial del film titulado “Peaky Blinders: The immortal man”.

La película se trasmitirá en algunos cines seleccionados el próximo 6 de marzo. Posteriormente, estará disponible en la plataforma Netflix el próximo 20 de marzo.

Además de la película, se especula un futuro estreno de dos temporadas más de la exitosa serie, que promete seguir con la vida de la nueva generación de Shelbys.

Qué se sabe de la película

“Peaky Blinders: The immortal man” tendrá la dirección de Tom Harper, mientras que Steven Knight estará a cargo del guion.

Además de Cillian Murphy, Netflix también confirmó el regreso de los actores Stephen Graham, como Hayden Stagg, y Sophie Rundle como Ada Thorne. Y sumará a nuevos personajes, interpretados por Rebecca Ferguson, Barry Keoghan y Tim Roth.