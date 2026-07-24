Ocho historias que rompen la calma: «Mujer armada hombre dormido» sube al escenario en Roca

Mujer armada hombre dormido, de Martín Flores Cárdenas, vuelve a presentarse este domingo en Flotante Espacio, con dirección de Mauricio Jorquera y un elenco integrado por artistas de la región. Foto gentileza.

Después de ocho funciones anteriores, Mujer armada hombre dormido regresa a escena con una nueva presentación este domingo 26 de julio a las 20 en Flotante Espacio, en Roca. Con una puesta coral y una atmósfera de suspenso, la propuesta invita al público a sumergirse en un universo donde cada historia abre nuevas preguntas.

Cuándo, dónde y cómo conseguir las entradas

La obra, escrita por el dramaturgo Martín Flores Cárdenas y dirigida por Mauricio Jorquera, transcurre en un remoto pueblo de montaña donde la aparente calma comienza a resquebrajarse. A partir de ocho historias breves, el espectáculo construye un entramado de personajes y situaciones que revelan las tensiones ocultas detrás de la vida cotidiana.

El elenco está integrado por Nicolás Piergentill, Lilén Quintín, Víctor Carriqueo, Gabriela Fucci, Laura Lazos, Mika Ockier, Nahuel Lavoratto, Mauricio Jorquera y Daniel Corrales. El aporte sonoro está a cargo de M. Chorus.

La obra reúne a un elenco de artistas regionales en una propuesta que combina tensión, misterio y escenas cotidianas. Foto gentileza.

La propuesta está destinada a mayores de 13 años y tendrá lugar en la sala de Flotante Espacio, ubicada en Gadano 726. Las entradas pueden reservarse con valores promocionales de $15.000 la individual o dos por $20.000, a través del teléfono 2984 785270. La capacidad es limitada.

Mauricio Jorquera es un artista escénico patagónico, que desarrolla una intensa labor como actor, bailarín, dramaturgo y docente de teatro tanto en Río Negro como en Neuquén. Con formación en disciplinas corporales y clown, ha dejado su huella en la región arriba del escenario como en la dirección y la escritura.

La puesta transcurre en un remoto pueblo de montaña, donde ocho historias se entrelazan y la calma comienza a resquebrajarse. Foto gentileza.

Es autor de piezas premiadas como «Un arbolito de plástico» (ganadora del concurso de dramaturgia regional del Instituto Nacional del Teatro) y protagonista de reconocidas producciones locales como «Golondrina Soledad» y el unipersonal «De envases cuerpos, presencias líquidas». Actualmente, combina su carrera sobre las tablas con la formación de nuevos talentos en espacios culturales independientes de Roca.