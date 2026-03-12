Salió a la luz el avance de “Michael”, la película sobre Michael Jackson

Salió a la luz el primer avance de “Michael”, la esperada película biopic sobre el difunto Rey del Pop, Michael Jackson, con Jaafar Jackson como protagonista.

El proyecto está bajo la curación y producción de Graham King, el hombre detrás de Bohemian Rhapsody, la película inspirada en la vida de Freddie Mercury.

La biopic de Michael Jackson ya tiene adelanto y genera expectativa

La elección de Jaafar Jackson como protagonista no es únicamente por el parentesco, ya que el sobrino de Michael demostró estar a la altura al lograr una similitud casi exacta en el canto y el baile del difunto artista.

La película no solo recorrerá los éxitos monumentales de Michael, sino que también abordará los momentos más oscuros de su vida, como batallas legales y las grandes controversias que mancharon su carrera.

En el adelanto que salió a la luz este miércoles, se puede ver un recorrido por su infancia y algunos instantes previos a su gran salto a la fama, así como momentos claves con su familia.

“Nunca soñé con ser actor ni pensé siquiera en interpretarlo. Pero sabía que era una vocación”, expresó Jaafar a la prensa. Y agregó: “Para encarnar a Michael, tuve que ganarme el papel y demostrarles a los cineastas que era capaz de convertirme en Michael. En esencia, se trataba de empezar desde las raíces y encontrar la autenticidad”.

La fecha de estreno difundida por la productora es para el próximo 24 de abril, aunque se espera que el estreno en Latinoamérica sea el jueves 23.