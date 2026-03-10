L-Gante y La Joaqui actuarán en “Amor animal”, la nueva serie de Sebastián Ortega para Prime Video

La ficción argentina suma nuevas apuestas en el streaming y uno de los próximos estrenos de Prime Video contará con la participación de dos referentes de la música urbana. L-Gante y La Joaqui formarán parte de “Amor animal”, la serie creada por Sebastián Ortega que llegará a la plataforma el próximo 20 de marzo.

Según lo publicado por Visión Show, ambos artistas tendrán participaciones especiales dentro de la historia, que contará con un elenco principal integrado por Valentina Zenere, Franco Masini, Tato Glikman, Santiago Achaga y Toto Rovito.

La producción tendrá ocho episodios, fue filmada en Uruguay y está dirigida por Pablo Fendrik y Paula Hernández.

La apuesta de Prime Video por la ficción argentina

“Amor animal” se suma a la lista de proyectos de ficción nacional que las plataformas de streaming impulsan en los últimos años. Con un elenco joven y rostros conocidos, la serie busca atraer tanto al público del drama juvenil como a los seguidores de la música urbana.

La presencia de L-Gante y La Joaqui, dos de las figuras más populares del género en Argentina, apunta a reforzar ese vínculo con las nuevas audiencias.

La experiencia de L-Gante en la actuación

Para L-Gante, esta no será su primera experiencia frente a las cámaras como actor.

El cantante ya participó en la película “Franklin, historia de un billete”, y también formó parte del elenco de “En el barro”, otra producción vinculada a Sebastián Ortega.

El antecedente de La Joaqui en una serie argentina

En el caso de La Joaqui, su experiencia en ficción tiene como antecedente su recordada participación en “El Marginal 2”.

En aquella temporada interpretó a Mecha, la pareja del personaje de Diosito, uno de los roles más populares de la serie.

Cuándo se estrena “Amor animal”

La serie “Amor animal” llegará a Prime Video el 20 de marzo y contará con ocho episodios.

Con un elenco que mezcla actores jóvenes con figuras de la música urbana, el proyecto se perfila como uno de los estrenos argentinos más esperados del mes dentro de la plataforma de streaming.