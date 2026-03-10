Monsters, Inc. 3 ya está en camino: Pixar revive uno de sus mayores éxitos

Pixar Animation Studios confirmó que está trabajando en Monsters, Inc. 3, una nueva entrega de una de sus franquicias más recordadas.

El anuncio forma parte de una reorientación estratégica del estudio que busca equilibrar secuelas de títulos exitosos con nuevas historias originales.

A través de Variety, la decisión llega en un momento en el que la compañía intenta recuperar fuerza dentro del cine de animación.

Pixar revive Monsters, Inc. con una tercera película: lo que se sabe hasta ahora

En los últimos años, el rendimiento de las películas originales de Pixar no logró igualar el impacto de Coco, estrenada en 2017. Actualmente, la posibilidad de continuar una historia se analiza desde las primeras etapas de producción, algo que antes no era una prioridad cuando el foco estaba puesto en la innovación.

La tercera parte de Monsters, Inc. todavía no tiene detalles de trama ni fecha de estreno confirmada, pero se suma a una lista de continuaciones que Pixar ya tiene en marcha.

Entre ellas aparecen Toy Story 5, donde Woody y Buzz Lightyear volverán a encontrarse con nuevos desafíos, incluyendo un antagonista tecnológico representado por una tableta inteligente.

También está confirmada Los Increibles 3, prevista para 2028 y dirigida por Peter Sohn, y una segunda parte de Coco 2, programada para 2029.

Al mismo tiempo, el estudio continúa desarrollando historias originales; entre ellas se encuentran Gatto, centrada en un ladrón felino en Venecia, y Ono Ghost Market, ambientada en un mercado sobrenatural. Además, la directora Domee Shi está trabajando en el primer musical de Pixar, una apuesta que marca la exploración de nuevos géneros dentro del estudio.

El director creativo del estudio, Pete Docter, reconoció que en etapas anteriores se otorgó demasiada libertad a directores debutantes, lo que en algunos casos derivó en películas demasiado personales que no lograron conectar con el público global.

Para Docter, el reto actual consiste en encontrar un equilibrio entre la innovación y el atractivo comercial, manteniendo el espíritu creativo que caracterizó a Pixar desde sus comienzos.