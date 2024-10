Sandra Mihanovic celebra los 40 años de «Soy lo que soy», un himno a la libertad sexual

Si hay una canción y un disco icónico en el mundo de la música argentina, sin duda uno de ellos es «Soy lo que soy» de Sandra Mihanovich, que está cumpliendo 40 años desde su lanzamiento. La artista argentina realizará un recital el 8 y 9 de noviembre en el mítico Teatro Ópera, donde lo presentó por primera vez, para recordar ese hito que la lanzó que la puso en la palestra de las cantantes excelsas de la cultura popular del país.

Y no fue una canción cualquiera. Sandra venía de marcar un hito con «Puerto Pollensa», creada por Marilina Roos que desnudaba el amor hacia otra mujer, pero de una manera no tan explícita porque no eran épocas fáciles. Pero sin duda hoy, esos versos como «me nació este amor sin que me diera cuento yo, tal vez el miedo no dejo que apareciera.. Como una semilla que no se anima a ver la luz», tienen otro significado y le permitieron a Mihavich avanzar hacia «Soy lo que soy», canción reveladora para los años que corrían.

Había que esperar hasta 1984, cuando la cantante argentina grabó su cuarto álbum «Soy lo que soy». Hacía poquito que Argentina había recuperado la democracia y con ella la libertad de poder expresarse libremente en todos lo sentidos.

Fue para ella un quiebre, un momento que no quiso dejar pasar para dejar las hipocresías de lado. Era momemto de salir a decir quien era quiene y Sandra lo supo aprovechar. Fue con ese disco que logró por primera vez mostrar su propia identidad y eso no es poco.

El disco que le dio ese nombre se posicionó en el primer lugar del ranking de ventas y se convirtió en un himno para la comunidad LGTG+ de todo el país y del mundo. Ella se animó a salir a decir «Soy lo que soy», con una voz impecable y un sentir que confirma que hacer música no es solo cantar, sino también dejar algo.

En una entrevista que dio al diario La Nación. la artista comentó: «Yo lo había escuchado por primera vez en una discoteca gay de Río de Janeiro, en el verano del 84, interpretado por Gloria Gaynor; mejor dicho: por una drag queen que desde una tarima hacía la mímica del tema cantado por ella. Cuando escuché aquello de `I Am What I Am´ me partió la cabeza al instante y me dije: `yo quiero decir eso pero en castellano´. Ricardo no lo podía creer porque veníamos de “Puerto Pollensa”, de baladas y canciones de amor Esto era meterse en otro terreno y a mi no me importó nada.».

Y desde lo personal, Sandra aseguró que es una canción que internamente necesitaba cantar. Tuve claro desde un comienzo que quería cantar eso. Había encontrado una canción para decir lo que yo quería decir. «Y lo maravilloso es que la encontré sin haberla buscado. Apareció de golpe y me permitió decir por primera vez ‘soy lo que soy’, nada más y nada menos», agregó.

«Soy lo que soy, mi creación y me destino. Este es mi mundo, por qué no sentir orgullo de eso. Es mi mundo y no hay razón para ocultarlo. De qué sirve vivir si no podemos decir soy lo que soy», es una de las estrofas de la canción que está cumpliendo 40 años.