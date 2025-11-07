Se acerca la fecha de estreno de la serie Envidiosa con Griselda Siciliani por Netflix

La tercera temporada de “Envidiosa” está por llegar a Netflix con muchas sorpresas en estos nuevos capítulos en los cuales Vicky intentará cumplir sus sueños.

Envidiosa” regresa a Netflix con su tercera temporada: Vicky enfrenta sus mayores miedos

La comedia argentina creada por Adrián Suar vuelve con nuevas historias, más humor y una protagonista decidida a cumplir sus sueños.

La tercera temporada de “Envidiosa” está por llegar a Netflix este 19 de noviembre y promete más emociones, humor y desafíos para Vicky, el personaje interpretado por Griselda Siciliani, quien esta vez deberá enfrentarse a sus propios miedos y deseos.

Una nueva etapa para Vicky

“Vicky parece haber alcanzado todos sus sueños: una relación feliz y estable con Matías y, finalmente, su graduación como arquitecta. Sin embargo, sus deseos evolucionan y sus inseguridades comienzan a salir a la luz. Ahora teme perder a Matías mientras enfrenta una nueva realidad”, adelanta la sinopsis oficial de esta esperada entrega.

La serie busca mantener el tono fresco y emotivo que la convirtió en una de las comedias argentinas más vistas de la plataforma.

Un éxito regional

Desde su estreno en 2024, Envidiosa se consolidó como un verdadero fenómeno.

La segunda temporada llegó al puesto número 1 del top 10 semanal de Netflix en países como Argentina, Chile, Costa Rica, Paraguay y Uruguay, y alcanzó el puesto número 8 del ranking global de series de habla no inglesa, con 3,3 millones de visualizaciones en su primera semana.

Una historia con sello argentino

Producida en Argentina, la ficción combina humor, amor y superación personal. En esta nueva entrega, Vicky intentará equilibrar sus sueños profesionales con su vida afectiva, mientras descubre que alcanzar el éxito puede ser tan complejo como sostenerlo.

Un elenco renovado y grandes participaciones

La nueva temporada de Envidiosa, que llegará a Netflix el 19 de noviembre, contará con nuevas incorporaciones al elenco que prometen sumar frescura y humor a la historia.

Entre las figuras convocadas se destacan María Abadi, Agustín “Rada” Aristarán, Agustina Suásquita (Papry) y José “El Purre” Giménez Zapiola, quienes se suman a esta tercera entrega con personajes clave en la evolución de Vicky.

Además, la serie incluirá participaciones especiales de Julieta Cardinali, Nicki Nicole y Sebastián Wainraich, en roles que aportarán nuevas dinámicas y sorpresas a la trama.

Por supuesto, regresarán los intérpretes que acompañaron a Siciliani desde el inicio: Esteban Lamothe, Pilar Gamboa, Violeta Urtizberea, Marina Bellati, Bárbara Lombardo, Lorena Vega, Susana Pampín y Adrián Lakerman, consolidando el sello actoral que convirtió a Envidiosa en un éxito regional.

