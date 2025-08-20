Quién es Lorena Vega, la psicóloga de Griselda Siciliani en Envidiosa que se adueñó del pabellón en «En el barro»

La actriz Lorena Vega se convirtió en una de las revelaciones más comentadas de las últimas ficciones argentinas. Primero, con su papel de Fernanda, la psicóloga de Vicky (Griselda Siciliani) en la serie Envidiosa, donde su sobriedad interpretativa hicieron que muchos espectadores llegaran a preguntarse —aunque suene absurdo— si no ejercía también la profesión en la vida real.

Ahora, Vega volvió a brillar en el spin-off de El Marginal, En el barro, donde se pone en la piel de la mujer que se adueña del pabellón y confirma, una vez más, que no hacen falta protagonismos explícitos para robarse la atención del público.

Lorena Vega: una carrera de más de tres décadas

Con más de 30 años de trayectoria, Lorena Vega comenzó a actuar a los 15 y desde entonces no ha parado. Su formación estuvo marcada por referentes como Nora Moseinco, Ciro Zorzoli y Mauricio Kartun, y su recorrido teatral incluye siete piezas —muchas de ellas reposiciones— que le valieron el reconocimiento de la crítica y premios ACE.

“Soy amiga del equilibrio. Soy sol en Libra”, aseguró en una entrevista con Clarín, en la que reflexionó sobre cómo transita el presente de su carrera entre la televisión, el streaming y el teatro.

Su versatilidad también se vio en la pantalla grande con Norma (2023), donde compartió elenco con Mercedes Morán, y en la serie El fin del amor (2022), protagonizada por Lali Espósito. A lo largo de los años, también sumó participaciones en unitarios y tiras de Polka y Telefe, consolidándose como una actriz capaz de adaptarse a todos los registros.

La popularidad de su personaje en Envidiosa traspasó la ficción: Fernanda, la psicóloga que acompaña a Vicky en medio de su crisis personal, se convirtió en favorita del público —al punto de generar memes y hasta debates sobre el rol de la terapia—, rivalizando en popularidad con el protagónico de Siciliani.

Cómo es el personaje de Lorena Vega en la serie En el Barro

Lorena Vega, quien se destacó como la psicóloga de Griselda Siciliani en Envidiosa, interpreta a “La Zurda”, una mujer decidida que cumple condena por trata de personas.

En la serie de Netflix, Vega (La zurda) es quien está al frente de una red de prostitución y contendio sexual digital realizado por las internas y vendido al público. Con esto, la zurda es la interna que más recauda dentro de la penitenciaría de mujeres.

El spot de Lorena Vega con el “Dibu” Martínez

El fenómeno fue tan grande que hasta la llevó a protagonizar una campaña publicitaria mundialista, en la que apareció en un sketch por videollamada con Emiliano “Dibu” Martínez, arquero de la Selección argentina, a quien atendía como paciente en clave de humor.

Emiliano "Dibu" Martínez se sumó a la campaña de la segunda temporada de Envidiosa de Netflix, participando en un video viral donde mantiene una cómica videollamada con la psicóloga (Lorena Vega) del personaje de Griselda Siciliani. pic.twitter.com/OSTW9XEUmB — TN24 🔴 (@territorionea24) February 5, 2025

“Eso estaba completamente fuera de mi radar. Me di cuenta el otro día que le tendría que haber pedido un saludo para mi hijo, pero se me pasó”, confesó entre risas.

Hoy, con los reflectores puestos sobre ella, Lorena Vega transita uno de los momentos más intensos de su carrera. Actriz, directora y docente, se reafirma como una figura imprescindible del teatro y la ficción argentina.