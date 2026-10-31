Sebastián en Neuquén: las nuevas canciones, el inesperado revival de su viejo cancionero y la emoción de despedir a Messi

Cuando Sebastián Mendoza recibió los mensajes de sus amigos de Un Poco de Ruido no imaginó en absoluto lo que le sucedería a él cuatro días después. “Amigo, necesito hablar con vos, necesito hacerte una invitación. Tenemos un amigo que hace una fiesta, una despedida y queremos que vengas a hacernos la gamba a estar con nosotros”, decía el primer audio de Damo, uno de los miembros del exitoso stream de música tropical.

¿Qué pensó Sebastián? Lo de siempre: “Vamos a ir a comer un asado a la casa de y me van a pedir que llegue la guitarra, una cosa así”. Era cierto que se trataba de una fiesta despedida, pero nunca imaginó, porque no tenía como hacerlo, que ese amigo era Lionel Messi que, efectivamente, se despedía.

Aquel viernes por la noche, a la salida del estudio de grabación, Sebastián Mendoza, uno de los referentes más sólidos de la música tropical argentina, no podía creer que aquella invitación era para acompañar la despedida de Lio Messi del Seleccionado argentino.

La tarde en el Monumental para despedir a Leo Messi.

Tres semanas después de aquella presentación inolvidable en el estadio Monumental, previa al partido con Benín que marcó el final del ciclo albiceleste de La Pulga, Sebastián Mendoza está a punto de tocar en Neuquén, ciudad a la que regresa dos años después de su última vez.

Aunque es la gira Legado lo que lo mantiene en la ruta, Sebastián dice que lo trae el deseo de querer volver. Y lo bien que hace porque acá lo están esperando con muchas ganas de verlo. Agotada la fecha original de este sábado a las 21 en el Salón Rainbow del Casino Magic (Planas 4005), agregó un nuevo show el mismo día y en el mismo lugar, pero a las 18.

“Neuquén es un lugar al que voy de siempre, desde hace mucho tiempo. Toqué en todos lados ahí, en boliches, bailes, restaurante, teatros, auditorios. Y porque estamos presentando un nuevo trabajo discográfico, estamos con un tour nuevo, y eso también nos empujó a armar esta fecha”.

Sebastián Mendoza: un legado hecho de canciones

P: El tour se llama Legado, ¿por qué?

R: En la búsqueda de tratar de ponerle un nombre al álbum, a la gira, a esto que estamos presentando, empezó a aparecer la palabra Legado. Y me decidí porque realmente creo que los músicos, en general, nos dedicamos un poco a eso, a dejar nuestra historia grabada en canciones, y más aun que estoy pisando el año número 25 de carrera, arranqué de muy chico.

Eso también hizo que yo al principio tenga fans que me acompañan hasta hoy, pero esos fans ya son grandes y vienen a los shows con sus hijos. Hay gente que me va a ver desde un principio cuando arranqué y le pasan la música mía como de generación en generación, ¿viste? He visto por ahí, más que nada en los teatros, abuelas, hijas y nietas, por ejemplo, o nietos, que me van a ver entre todos, y es una gran familia que se criaron, o tomaron como propia nuestra música, y acompañamos la vida. Entonces me gustó ese legado, porque es lo que uno quizás sin querer va dejando, ¿no?

P: ¿Qué legado sentís que estás dejando?

R: Justamente el poder estar vigente durante tantos años. Yo arranqué a los 16 años, tengo 42, la mitad de mi vida le dediqué a esto, a escribir canciones, y creo que, profesionalmente hablando, el legado podría ser todas las canciones que yo entregué, que después hubo bandas que las grabaron, grupos como Ke Personajes, Q’ Lokura, artistas que grabaron mi música, mis letras… Entonces es un legado musical que ya lleva varios años, pudimos tocar el corazón de varias generaciones.

Cuando las canciones viejas fueron la novedad

Tocar sus canciones en la previa del último partido de Messi con el Seleccionado es una de las grandes alegrías que le dio este año a Sebastián Mendoza. Pero no la única: por primera vez en bastante tiempo editó música nueva.

Que no lo haya hecho tuvo que ver con un motivo por demás curioso: su música vieja cobró una inesperada actualidad a partir de las plataformas de streaming. “Lo que sucedió fue que al haber aparecido sitios fuertes de stream, como en el caso de Sin Miedo, que es un canal de YouTube muy muy fuerte hoy en día de la movida tropical, de la cumbia, y después con el auge, con la explosión de Un Poco de Ruido, que hizo una explosión bastante grande en la música popular, hizo que nuevas generaciones que consumen redes sociales empezó a escuchar mis canciones más viejitas, se transmitieron a la actualidad canciones que yo no cantaba desde el 2006, 2007, y empezamos a notar que la gente tomaba esas canciones como que eran contemporáneas a la época en que vivimos”.

De pronto, la demanda de canciones viejas le ganó a la novedad y durante los últimos años Sebastián Mendoza se encargó de aquella inesperada demanda de su vieja música. “Se empezó a escuchar muchísimo eso, muchas visitas, mucha demanda de canciones viejas, eso fue lo que nos hizo no darle tanta bola a lo nuevo y por ahí remasterizar o volver a tocar en vivo canciones que ya no tocábamos”.

“Hace más de veinte años que estoy, y hay gente que está escuchando mis éxitos por primera vez ahora”, dice sorprendido. “Yo creo que eso pasa también porque no soy, nunca fui, un cantante mediático, no salgo mucho en televisión, y eso sumado al uso de las redes sociales, que es muy fuerte en una generación de adolescentes. Entonces, con estos sitios nuevos que son tan pero tan fuertes y se hacen tan virales los reels y las canciones y los momentos, creo que hubo un público que sí tal vez tenía un recuerdo de haber escuchado canciones mías, pero por ahí no me tenían mucho, ni a mí ni a mi cara, no sabían quién las cantaba, y bueno, eso creo que hizo que tenga un impacto”.

“Los músicos en general nos dedicamos a dejar nuestra historia grabada en canciones y ese es nuestro legado”

Ese revival que el artista no vio venir llegó a su fin porque sintió que se estaba agotando la cosa, pero también porque firmó con Universal y la multinacional lo que quiere es música nueva. “Este año firmé contrato con Universal Music, porque obviamente había proyectos de sacar canciones nuevas, y es lo que yo ya tenía ganas de hacer, y el público más viejito mío también tenía ganas, como que ya estaban un poco podridos de todas las canciones que venimos tocando (risas)”.

Lo nuevo de Sebastián Mendoza: «Dueles» y «Lo peor»

Las canciones nuevas hasta ahora son dos: “Dueles” y “Lo peor”. Ambas serán parte de su próximo disco, que piensa editar a comienzos del año que viene. “Duele es una canción que tiene autores, yo participé muy poquito, porque justamente en la búsqueda de querer hacer canciones nuevas obviamente tenía ganas de que sean ideas frescas, que no salgan directamente de mí. Yo siempre fui muy abierto a los compositores y a las ideas nuevas que me puedan aportar”.

“Dueles” es de Juan Portela y Julián Melián, dos autores y artistas que hicieron canciones para grupos como De La Planta, Q’ Lokura y Ke Personajes y que estuvieron postulados a los Grammys por la canción ‘Corazón Inocente’.

El acercamiento a ambos compositores fue a pedido de Sebastián. “Le dije a la compañía que quería conocerlos para que me pasen ideas y juntarnos a hacer cosas y fue lo que pasó, nos juntamos, me mostraron un montón de canciones y bueno, encontré ‘Dueles’ y varias más y dije, bueno, es esta canción que tiene unos colores diferentes a los que yo siempre hago, que es algo más tradicional. Es una canción corta, una letra simple”.

“Y ‘Lo peor’, sí, es una composición mía, es más clásica, es más de la cumbia bien norteña, la parte musical lo mismo, ahí sí le puse bien mi identidad, quería tener los dos colores como los dos primeros cortes de difusión”.

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El audio de aquel viernes a la noche, a la salida del estudio, terminaba diciendo: “Este amigo es Messi y el martes hace su despedida, vamos a estar nosotros con los chicos y queremos que seas parte”, “Ahí ya me emocioné”, recuerda Sebastián. “Llamé a mi mujer, emocionado, al otro día le conté a los chicos de la banda, no caía, no caía, le conté a mis hijos, ellos lloraban, porque obviamente son muy fanáticos de Messi y no era algo que estaba en mis planes como artista, ni siquiera era un plan familiar el de ir al último partido de Messi, nada, nada, yo estaba como, bueno, vamos a comer un asado a lo de mi viejo y miramos la despedida de Leo y de repente me encontré cantando ahí, no, no lo podía creer, era como surreal todo, estar en la cancha, en el estadio. Tenerlo tan cerca, porque en un momento, obviamente, el protocolo de seguridad es enorme, es gigante, casi al final de la noche, donde los jugadores hacen una especie de pasarela humana para que él pase con la familia por el medio, yo me voy mandando, me voy mandando, ya no había tanta seguridad, y quedo casi a un metro y medio de Messi, de Leo y ahí, bueno, casi me desmayé, casi me baja la presión y justo me ve, le pego un grito ahí a la distancia, me ve, me saluda, así con la mano haciendo ok, y me vuelve a mirar sonriente, porque yo estaba a los gritos como un loco ahí, eso está todo en las redes sociales mías y fue una experiencia que me va a quedar grabada para siempre.

P: Mirá si te decía “¿qué mirás, bobo? Andá pa’ allá, bobo”.

R: (risas) ¡Me muero! Me iba, no tenía que hacer más nada, me iba.