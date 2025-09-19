Series: La nueva joya del espionaje británico se llama “Caballos lentos”

La casa de los descartados. Caballos Lentos (Apple TV+) no se centra en agentes brillantes, ni en misiones impecables, sino en quienes fallaron. El MI5 es implacable. Cada error se paga con el destierro a la “Slough House”, una oficina lúgubre donde los espías caídos en desgracia matan el tiempo entre papeleo y resentimiento.

Caballos lentos: Humor negro en clave de thriller

Allí manda Jackson Lamb, interpretado por un Gary Oldman extraordinario, quien esconde bajo su apariencia cínica, flatulencias y desprecio absoluto, una inteligencia letal.

El contraste entre la decadencia del lugar y el ritmo de las tramas que se cruzan vuelve fascinante a la serie. El basurero de la agencia termina siendo, paradójicamente, el centro donde se definen las grandes jugadas.

Entre el sarcasmo y el suspenso. La serie encuentra un equilibrio singular entre thriller y comedia negra. El humor surge del patetismo de los personajes, de sus miserias cotidianas, pero nunca desactiva la tensión. Cuando la acción irrumpe, es seca, violenta y real. Oldman se roba cada escena en la que aparece, pero el resto del elenco brilla en una galería de personajes heridos y contradictorios que enriquecen el relato.

Hay momentos en que el ritmo británico puede sentirse pausado, pero esa cadencia también permite disfrutar de los diálogos feroces y de una construcción de atmosfera impecable. En un género saturado de héroes glamorosos, Caballos Lentos apuesta por lo opuesto, muestra la trastienda del espionaje con olor a café rancio, expedientes manchados y pasillos húmedos. Y funciona. Porque detrás del cinismo, hay humanidad y detrás del fracaso, segundas oportunidades.

Los recomendados

Yellowstone (Paramount+)

Yellowstone es un western moderno que se centra en la familia Dutton, dueña del rancho más grande de Montana, en constante choque con políticos, empresarios y comunidades nativas.

Con Kevin Costner como patriarca implacable, la serie combina drama familiar, intrigas de poder y paisajes imponentes. Es intensa, violenta y adictiva, aunque a veces recae en clichés innecesarios. Un relato sobre herencia, tierra y el precio de mantener un imperio a cualquier costo.

Tokyo Vice (HBO Max)

Tokio Vice tiene como eje a Jake Adelstein, un joven periodista estadounidense, quien se adentra en el mundo criminal de Tokio de los 90, enfrentándose a la mafia japonesa y a la corrupción policial.

Con Ansel Elgort y un imponente Ken Watanabe como protagonistas, la serie mezcla thriller, periodismo y drama cultural. Su ritmo es pausado, casi hipnótico, pero estalla en mil pedazos cuando menos se espera. Sombría y fascinante, ofrece un retrato distinto del noir, cargado de atmósfera y ambigüedad moral.