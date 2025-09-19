ESCUCHÁ RN RADIO
Series: La nueva joya del espionaje británico se llama “Caballos lentos”

Una serie que transforma el fracaso en combustible narrativo y convierte la mediocridad en una mirada corrosiva sobre los servicios secretos.

Redacción

Por Guillermo Hernández

Caballos lentos, la serie que protagoniza Gary Oldman.

La casa de los descartados. Caballos Lentos (Apple TV+) no se centra en agentes brillantes, ni en misiones impecables, sino en quienes fallaron. El MI5 es implacable. Cada error se paga con el destierro a la “Slough House”, una oficina lúgubre donde los espías caídos en desgracia matan el tiempo entre papeleo y resentimiento.

Caballos lentos: Humor negro en clave de thriller

Allí manda Jackson Lamb, interpretado por un Gary Oldman extraordinario, quien esconde bajo su apariencia cínica, flatulencias y desprecio absoluto, una inteligencia letal.

El contraste entre la decadencia del lugar y el ritmo de las tramas que se cruzan vuelve fascinante a la serie. El basurero de la agencia termina siendo, paradójicamente, el centro donde se definen las grandes jugadas.

Entre el sarcasmo y el suspenso. La serie encuentra un equilibrio singular entre thriller y comedia negra. El humor surge del patetismo de los personajes, de sus miserias cotidianas, pero nunca desactiva la tensión. Cuando la acción irrumpe, es seca, violenta y real. Oldman se roba cada escena en la que aparece, pero el resto del elenco brilla en una galería de personajes heridos y contradictorios que enriquecen el relato.

Hay momentos en que el ritmo británico puede sentirse pausado, pero esa cadencia también permite disfrutar de los diálogos feroces y de una construcción de atmosfera impecable. En un género saturado de héroes glamorosos, Caballos Lentos apuesta por lo opuesto, muestra la trastienda del espionaje con olor a café rancio, expedientes manchados y pasillos húmedos. Y funciona. Porque detrás del cinismo, hay humanidad y detrás del fracaso, segundas oportunidades.

Los recomendados

Yellowstone (Paramount+)

Yellowstone es un western moderno que se centra en la familia Dutton, dueña del rancho más grande de Montana, en constante choque con políticos, empresarios y comunidades nativas.

Con Kevin Costner como patriarca implacable, la serie combina drama familiar, intrigas de poder y paisajes imponentes. Es intensa, violenta y adictiva, aunque a veces recae en clichés innecesarios. Un relato sobre herencia, tierra y el precio de mantener un imperio a cualquier costo.

Tokyo Vice (HBO Max)

Tokio Vice tiene como eje a Jake Adelstein, un joven periodista estadounidense, quien se adentra en el mundo criminal de Tokio de los 90, enfrentándose a la mafia japonesa y a la corrupción policial.

Con Ansel Elgort y un imponente Ken Watanabe como protagonistas, la serie mezcla thriller, periodismo y drama cultural. Su ritmo es pausado, casi hipnótico, pero estalla en mil pedazos cuando menos se espera. Sombría y fascinante, ofrece un retrato distinto del noir, cargado de atmósfera y ambigüedad moral.


