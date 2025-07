«Shrek y sus amigos», el musical hecho en la región para disfrutar en vacaciones de invierno

¿Qué pasaría si todos aquellos finales felices un día dejaran de serlo? ¿Cómo sería eso posible y qué harían sus personajes al respecto? Porque un día, o una noche, pasó que una bruja malvada, una que vive en el bosque, lo hizo. Hechizo mediante rompió todos esos finales felices. Así, de un día (o noche) para el otro, todos en sus universos fantásticos se encontraron contando otra historia.



De esto y de cómo volver a ser felices trata Shrek y sus amigos, la obra de teatro musical infantil escrita y dirigida por Ariel Muñoz, que, desde este domingo y a lo largo de todo el mes de julio (y más allá también) ofrecerá una serie de funciones por ciudades del Alto Valle, desde Roca hasta Senillosa (ver aparte).



Producida por EnEscena, de Plottier, Shrek y sus amigos cuenta con las actuaciones de Martín Irigoyen (Shrek), Monserrat Dorcazberro (Rapunzel e Isabella ); Ivanna Ferrarino ( Caperucita Roja y la bruja mala del bosque ); y Verónica Ponce ( Moana).



La obra trata de una aventura musical donde los personajes de distintos cuentos clásicos se encuentran en el bosque sin saber por qué están allí ni quién o qué los trajo hasta allí. Todos los conocemos, son los protagonistas de los cuentos nuestras infancias, pero ellos no se conocen entre sí.



Como una especie de multiverso propio, los personajes que habitan los relatos comprenden que están allí porque se trata de un hechizo y que deberán resolverlo juntos: deberán buscar aquellos finales felices que la bruja malvada les arrebató . ¿Podrán recuperar sus finales felices nuestros personajes? La respuesta está en el escenario.

Un multiverso especial



La idea de romper los finales felices y ver qué sucedía con eso le vino a Ariel Muñoz durante la puesta en escena de otro musical suyo inspirado en el ogro verde. En el último verano, llevó a escena el musical Shrek. Ese fue el punto de partida y a él volvió este invierno para su nuevo musical.



“Diversos personajes, todos muy conocidos por nosotros pero que no se conocen entre sí, no saben que hay otros como ellos habitando cuentos fantásticos, se van a encontrar en un lugar común que es el bosque, porque están desorientados, perdidos, no están en sus cuentos”, adelanta Muñoz.

Martín Irigoyen da vida a Shrek, personaje que inspiró el musical.



Una de loa elementos narrativos que propone la obra es que los personajes, una vez reunidos en el bosque, se dan cuenta de que el universo que ellos habitan es mucho más amplio también. Hay otros personajes de fantasía como ellos que nutren la fantasía de los niños. Y sabrán allí que, aunque no se conozcan ni sepan nada el uno del otro, tendrán que ayudarse mutuamente para volver a su respectiva fantasía.



El punto de partida de cada personaje del musical es su propio cuento, su propia historia, la que todos conocen. Pero habrá un momento, una escena, donde aparece este hechizo de la bruja que rompe este libro donde están los cuentos. “El libro va a estar posta, va a ser un libro real, creamos un libro medio grande, donde se van a prender luces, se va a romper el vivo, después esos personajes se van a unir, se va a volver a prender todo el libro de luz”, revela.

Hacer un musical



Shrek es el punto de encuentro de todos los personajes de esta especie de multiverso de cuentos fantástico, pero ¿por qué Shrek? “El año pasado nosotros tuvimos la oportunidad, en el espacio que dirijo, de hacer una adaptación del musical de Shrek que está en Broadway. Hicimos cinco funciones a sala llena en Plottier y la verdad es que me quedó resonando la historia de Shrek como una parodia de todos los cuentos de hadas, príncipes y princesas que siempre escuchamos y leímos”, dice Muñoz.



“Tenía como ganas de incursionar más sobre este personaje. y que no quedara ahí. Y empecé a construir una historia sobre Shrek, pero no quería caer en lo mismo de todos los personajes que aparecen en la película, entonces pensé en una especie de enredo de personajes de otros cuentos, otras historias. La obra si bien es para las infancias tiene muchos guiños para los adultos también”.

El teatro musical me parece súper rico, no solamente porque los artistas tiene que ser súper versátil, tiene que cantar, actuar, bailar, sino porque es un tipo de arte que involucra a muchas otras artes”. Ariel Muñoz, director de Shrek y sus amigos



La idea de este musical gira en torno a lo que pasa en Shrek, pero con otros personajes que sean muy reconocidos por las infancias, sobre todo a partir de las películas no solo de Disney porque muchos personajes no so de la célebre marca. “Así que ahí empezó como toda la creación de este libreto. La forma esta de fantasía, de por qué están ahí. Y se me ocurrió lo del libro, de crear algo con ese libro que pasara en escena y que pudiera desprenderse de allí toda la historia del musical”.



La expectativa alrededor de este musical de gran despliegue escénico y actoral es que la gente se encuentre ahí con una historia tremenda, con todos estos actores y actrices cantando y bailando en vivo, sostiene Muñoz.



Parte del proyecto es llevar el teatro musical a varias localidades de la región. “Siento que acá no hay muchos espacios donde se creen este tipo de eventos de teatro musical. Por ahí la idea es expandir este arte que me parece súper rico, no solamente porque los artistas tiene que ser súper versátil, tiene que cantar, actuar, bailar, sino porque involucra un montón de otras áreas como la arquitectura, la escenografía, el armado de luces, vestuario… Es un tipo de arte que involucra a muchas otras artes”, sostiene Muñoz.

“Shrek y sus amigos”: ficha técnica y funciones

Dirección: Ariel Muñoz, acompañado de la producción de EnEscena Teatro Musical.

Actúan: Martín Irigoyen (Shrek), Monserrat Dorcazberro (interpreta Rapunzel e Isabella).

Ivanna Ferrarino (interpreta Caperucita Roja y la bruja mala del bosque ), Verónica Ponce (interpreta a Moana).

Staff : Nicolás Castro, Mateo Rey, Constanza Muller.

Funciones

Domingo 6 de julio, a las 17, en Casa de la Cultura (Roca)

Jueves 17 de julio, a las 17, en Mood Live (Neuquén).

Sábado 19 de julio, a las 16, en La Caja Mágica (Cipolletti)

Domingo 20 de julio, a las 17, en Teatro Zaguán (Plottier)

Domingo 27 de julio, a las 17, en Teatro Esquilo (Allen)

Doningo 31 de agosto,a las 17, en Senillosa.