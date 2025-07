Vacaciones de invierno: llegó el tiempo de «archivar» la mochila y vivir el teatro en Neuquén

A ponerse el gorro y la bufanda, que se siguen sumando propuestas teatrales para los chicos y chicas en estas frías vacaciones de invierno. En esta oportunidad llegan desde Te.Ne.As de la ciudad de Neuquén. A partir del domingo 6 y hasta el 13 de julio, las puertas de la sala de Leguizamón 1701 se abrirán con dos funciones diarias para conectar con todas las ramas del arte.

Las funciones están previstas durante las primeras horas de tarde, cuando el solcito acompaña un poquito más. Por eso no habrá excusas si lo que se quiere es disfrutar con los peques de la familia. Luego de una siestita para los padres, se sale hacia la sala de los teatristas neuquinos.

Las entradas generales tienen un valor de 15.000 pesos. Pero si vas en «grupete» podés acceder a combos: 3 entradas por 36.000 pesos, si son 4 abonas 45.000 pesos y si llegas a 5 integrantes solo pagas 50.000 pesos. Siempre aparece un primo, un amigo del cole o un vecino que se quiera prender, por lo tanto las promos son ideales para disfrutar el receso escolar en la ciudad. Los tickets se pueden adquirir en la boletería de Te.Ne.As durante toda la semana del 6 al 13 de julio, desde las 15 o reservarlas por WhatsApp al 2996743253.

Los espectáculos tendrán un poco de todo: circo, clown, títeres, magia, teatro y música. El «contrato de asistencia» tienen una garantía para el espectador que es fundamental: «nadie se va a aburrir».

La grilla de la Pe a la Pa

Todos los días las funciones serán a las 16 y a las 18. Acá toda la oferta de los elencos independientes.

El lunes 6, ya sin modorras por madrugar, la encargada de levantar el telón de la sala de Leguizamón será «Maravillas en el Paíz de las HaliSias«, del grupo Maravillas. Dos lavanderas en un patio cualquiera de vaya uno a saber qué lugar, se entregan generosamente a los sueños noche a noche. Al anochecer nuevas aventuras aparecen y nadie sabe sí estas dos mujeres algunas vez volverán a la realidad. ¿O será que esas historias son reales contadas de otra manera?

Pues habrá que ver qué piensan estas dos lavanderas. La obra se sumerge en un clima onírico, con juegos de palabras, adivinanzas, humor y locuras, de las que el público nunca deja de ser parte. «Es una obra para las niñeces o jóvenes y para los grandes con corazón de niñes, porque soñar siempre hace bien».

Dos horas después, a las 18, con las tablas calentitas, se subirá a escena «Cirqueando en familia» de Duo D2, como para que nadie se quede pegado a la butaca. Los protagonistas de esta obra harán todo lo posible para ganarse el amor de su público, tarea que sienten no será fácil.

Se esforzarán al máximo desafiando todos los límites de la naturaleza humana para demostrar sus increíbles habilidades. Pero nada es gratis, el público deberá poner lo suyo también. El espectáculo conjuga el swing, hula hula, malabares, acróbatas y humor.

Se pasa al día siguiente porque el teatro va calentando motores y no va a parar. El 7de julio llegará «Circo Chicano», venido de las calles y la experiencia con quienes pasan de casualidad. Pero en esta oportunidad, lo casual no será tal.

Payasos y payasas te pondrán en contacto estrecho con personajes exóticos: fakires, saltadores intrépidos, matizados por malabares, magia y acrobacias. Todos guiarán a los asistentes a un mundo de magia y humor que no se pude dejar pasar.

Y luego llegará a las 18 «Pájara Pez», Solo sencillo pero no tanto. El el elenco Artefactas propone con sus títeres la historia de Noa que se despierta como todo los días, pero no en un día cualquiera.

Se prepara para ir a la escuela, con su mochila y la tarea ya completa, pero en el camino algo sucede. Cosas que a veces pasan y que para esta estudiante serán señales que cambiarán su rutina y «la vida por completo».

El 9 de julio, fecha patria para Argentina, será el turno a las 16, de una historia que propone «Un viaje al centro del desierto«. Ahí los espectadores deberán poner su parte y ayudar a dos amigas, que por alguna razón recibieron una herencia misteriosa. Estas entrañables personitas no quieren salir de la zona de confort, pero juntas inician la aventura hacia un lugar recóndito de la Patagonia argentina.

Y ya que estas allí en Te.Ne.As, por qué no quedarte un ratito más y permanecer en la silla para otro viaje teatral. A las 18 «Viatrix, , un payaso en la luna», te confirmará que valió la pena.

Faina te contará que no le gusta lo que ve en la Tierra y que está organizando un viaje a la Luna en bicicleta en busca de un mundo diferente, Solo llevará su guitarra y su mate. El viaje llegará a destino, lo que te quedará por descubrir es lo que pasará con Faina cuando llegue finalmente a la Luna. Yo no me lo perdería.

El 10 de julio la diversión continua en la misma sala con «Las aventuras de la Cajaja», a cargo del elenco Ecco Le Quá y su mejor performance de clown. Una simpática mujer de nariz colorada, responsable empleada de una oficina de la Justicia. Llega cada día a su trabajo para darlo todo, pero todo empieza a salir mal.

Va buscando la salida para recuperar su bienestar, ocupa distintos roles hasta que le encomiendan bajar al segundo subsuelo con la tarea de limpiar el depósito. Pero allí en ese sitio oscuro y polvoriento, encuentra una caja mágica que le cambiará la vida.

Y si te quedaste con ganas o no pudiste llegar, a las 18, «Viatrix, un payaso en la Luna», te dará una segunda oportunidad para disfrutar de una obra de calidad.

Llega el 11 de julio y la fiesta teatral no termina. A las 16 podrás ser parte de «En Blanco y Negro, a todo color». Raro ¿no? Pues no. Porque si te sumas serás parte de una divertida propuesta para ser parte de malabares, humor e interactuar con talentosos personajes que te dejarán «al borde del asiento».

Dos horas después se vendrá «La peña de las narices rojas», una exquisita obra que vale la pena. Dos personajes entrañables que invitarán a sumarte a una aventura en la que deberás ser parte de consignas como desentrañar misterios, improvisar situaciones, resolver enigmas y responder preguntas, siempre desde el juego y la diversión.

Ya casi no queda nada para cerrar la primera semana de «mochilas escolares en off». Entonces agendate esto: el 12 de julio Te.Ne.As y los elencos te proponen que te acerques para ser parte de «Circo Mágico», del grupo Entretenedores del Teatro.

Vienen de remarla en la calle y saben como divertir a su público. Son Dorotea y Barbacoa que te harán pasar el frío, sacudir el cuerpo para renovar energías y te demostrarán que el juego espontáneo y la risa lo pueden todo. Dicen que es un espectáculo que rompe con los estereotipos. No lo voy a discutir, porque vos vas a ir a la sala y lo vas a comprobar.

El doble del día estará a cargo de «Claudio Inferno y su torre de botellas». Vaya desafío. Este personaje demostrará que se puede desafiar la ley de gravedad. Amigo, ¿estás seguro? En una pila de botellas lo demostrará y si lo logra ninguna de ellas terminará rota. Pero además, y acá viene el plus: a su intrépida hazaña le sumará un apartado para hacer música con el sonido que sale del golpeteo de esas botellas, acompañado de una guitarra.

Y el fin llegó para esta programación que será el 13 de julio, día en el que la encargada de bajar el telón y dar el «hasta pronto» será Felipa. Un cierre dulce del teatro independiente que nunca se despide.

«Sueños de papel», pone en escena a Felipa, una popular pastelera que un día por un descuido su negocio se pone en «peligro». Para resolver la situación, decide tomar a un ayudante. Entra en escena Miguelito. Las cosas no comienzan bien, pero en el ajetreo estresante de cumplir con los pedidos de los clientes de siempre, surge un nexo entre ambos que revela otros sentires a través de la torta de chocolate o del lemon pie.

Los elencos independientes de la región, con años de trayectoria no la están pasando bien. Sin embargo, ahí están; armando, organizando y poniendo en escena obras para que las infancias tengan un espacio de disfrute durante su días de descanso escolar. ¡Felices vacaciones!