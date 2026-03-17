“Sólo fanáticos”: la película con Benjamín Vicuña, Nacha Guevara que explora el erotismo, la maternidad y el mundo OnlyFans

El cine argentino suma una propuesta provocadora y actual con el estreno de “Sólo fanáticos”, la nueva película dirigida por Leo Damario que llegará a los cines el 19 de marzo en todo el país.

El film está protagonizado por Antonella “La China” Kruger y cuenta con un elenco destacado integrado por Benjamín Vicuña, Nacha Guevara, Emilia Attías, Julio Naim y Donato de Santis, entre otras figuras.

Según informó la Agencia Noticias Argentinas, la película combina elementos de thriller con una mirada contemporánea sobre el erotismo, el deseo y las plataformas de contenido para adultos.

Una historia marcada por el deseo y la maternidad

La trama sigue a Antonella, una creadora de contenidos eróticos vinculada a la llamada “página azul”, que atraviesa un momento crítico en su vida personal.

Embarazada y sintiéndose abandonada por el padre de su hijo —interpretado por Martín Slipak—, la protagonista decide tomar el control de la situación. En ese camino, cuenta con el apoyo de su amiga Emily (Emilia Attías), una mujer con experiencia en el mundo del trabajo sexual.

Juntas, impulsan un plan que combina revancha, deseo y supervivencia en un contexto atravesado por la exposición digital.

Un rodaje atravesado por la realidad

Uno de los aspectos que más llamó la atención es que Antonella Kruger filmó escenas mientras estaba embarazada, lo que aportó una dimensión real a la historia que también aborda la maternidad desde un lugar poco convencional.

El film incluye escenas de alto voltaje y situaciones de violencia, en una narrativa que busca incomodar y generar reflexión.

El regreso de Nacha Guevara al cine

“Sólo fanáticos” también marca el regreso de Nacha Guevara a la pantalla grande, en un proyecto que apuesta por una estética moderna y un relato directo.

El elenco se completa con actores como Rafael Spregelburd y Martín Slipak, en roles clave dentro de la historia.

Una propuesta moderna y provocadora

El director Leo Damario definió la película como “una obra corta y contundente”, con una duración cercana a los 70 minutos, pensada para un público joven que consume contenidos de manera dinámica.

La película aborda temas actuales como:

El deseo en la era digital

La exposición en redes sociales

La maternidad desde una mirada no tradicional

Las relaciones atravesadas por el poder y el dinero

Lo que dijeron los protagonistas

Emilia Attías adelantó que su personaje tendrá un tono “divertido, disparatado y picante”, mientras que Benjamín Vicuña destacó la experiencia de trabajar con Damario y su estilo de dirección.

Por su parte, Kruger señaló: “Esta película, como la maternidad, no me detuvo. Me encendió”, en referencia al proceso personal que atravesó durante el rodaje.

Reconocimiento antes del estreno

Antes de su llegada a los cines, “Sólo fanáticos” fue distinguida con una mención honorífica en el Festival Internacional de Cine sobre Diversidades y Género (FIDIG Cine), por su abordaje de temáticas vinculadas al género, el deseo y la identidad en la actualidad.

Un estreno que promete dar que hablar

Con una combinación de erotismo, drama y crítica social, “Sólo fanáticos” se perfila como una de las películas más comentadas del cine argentino reciente.

Su enfoque directo, su estética provocadora y su conexión con temas actuales la posicionan como una propuesta que busca impactar tanto en el público como en el debate cultural.