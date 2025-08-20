Los secretos de Nacha Guevara a los 84 años para estar saludable y con energía

A lo largo de su extensa trayectoria, Nacha Guevara siempre sorprendió al público no solo con su talento, sino también con su vitalidad y aspecto físico. Hoy, a sus 84 años, continúa activa y mantiene rutinas que ella misma define como “claves” para sostener su bienestar.

En varias entrevistas y publicaciones, la actriz y cantante detalló que desde hace más de medio siglo sigue una alimentación vegana, mucho antes de que se pusiera de moda. A esa base le suma alimentos preparados en casa, jugos naturales y recetas con harinas alternativas como la de garbanzo, que según ella le dan energía sin perder ligereza.

Una vida marcada por la meditación

Nacha sostiene que la meditación y la espiritualidad son centrales en su vida diaria. Asegura que cada mañana comienza agradeciendo y conectando con su cuerpo, lo que le permite mantener un equilibrio emocional y físico. Este hábito, junto con la práctica de disciplinas como el yoga, son para ella la mejor manera de transitar el paso del tiempo con plenitud.

Alimentación consciente y natural

La artista describe su dieta como ayurvédica, inspirada en prácticas originarias de la India que se centran en darle al cuerpo lo que más le favorece. Frutas, verduras, cereales integrales y preparados vegetales son parte de su mesa cotidiana. También destaca la importancia de evitar los productos ultraprocesados y de cocinar en casa para mantener el control sobre lo que se consume.

Ejercicio y movimiento constante

Aunque nunca se definió como fanática del deporte, Nacha insiste en la necesidad de mantener el cuerpo en movimiento. Caminar, realizar estiramientos y practicar yoga son actividades que combina con sus rutinas de meditación, convencida de que la salud es un equilibrio entre mente y cuerpo.

Una filosofía de vida

Lejos de enfocarse en la edad, Nacha Guevara transmite una mirada integral sobre la salud y el bienestar. Para ella, sentirse bien no pasa por una receta mágica, sino por la constancia en pequeños hábitos: agradecer, elegir alimentos naturales, moverse todos los días y cuidar la mente tanto como el cuerpo.

Hoy, con 84 años, sigue siendo un referente que inspira a generaciones a buscar su mejor versión a través de la conciencia y el autocuidado.


