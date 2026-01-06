Benjamín Vicuña debutó como conductor de The Balls y emocionó al recordar a su hija Blanca

El programa de entretenimientos “The Balls” volvió al aire el lunes a las 18:30 por El Trece, pero con una novedad que no pasó desapercibida: Benjamín Vicuña asumió por primera vez el rol de conductor, marcando una nueva etapa del ciclo que anteriormente lideraba Guido Kaczka.

El actor chileno abrió el programa con entusiasmo, saludó a la audiencia y le dio la bienvenida a los primeros participantes del día. “Bienvenidos a una nueva temporada de The Balls”, expresó sonriente.

Cómo fue el debut de Benjamín Vicuña como conductor

Luego, se tomó unos minutos para explicar la dinámica del juego, especialmente para quienes lo veían por primera vez. “Es muy simple y ya lo conocen: son dos equipos de cinco participantes y la consigna es básica, el que se cae al agua, pierde”, detalló.

Uno de los momentos más sensibles del debut se dio durante una charla distendida con los concursantes. Al preguntarles si querían enviarle un saludo a alguien, una de las capitanas mencionó a su abuela: “Le mando un saludo a mi abuela Blanca, que está mirando”.

La respuesta despertó una reacción inmediata en Vicuña, quien recordó a su hija Blanca, fruto de su relación con Pampita. “Mi abuelita también se llamaba Blanca y mi hija también. Así que un saludo al cielo. Blanca por todos lados”, expresó, generando un clima de emoción en el estudio.