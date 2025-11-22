Tango que me hiciste bien: Juan Fulgueiras reúne a un grupo de músicos de Bariloche para una noche de emoción

Este sábado el guitarrista Juan Fulgueiras invita a Una Emoción, noche de tango y guitarras en el día de la música. Se trata de un encuentro de músicos y cantantes de distintos géneros de la escena barilochense que tendrá lugar, a las 20, en la Sala Rautenstrauch, del Campus de Artes Musicales Bariloche (Camba).



Serán parte del encuentro los guitarristas Lioval León y Juan Sisterna; el contrabajista Alejandro Bianco Dubini; la música y cantante Victoria de la Puente; Marcelo Saccomano y Juan Melgarejo. “Una Emoción es una convocatoria a la gente de Bariloche a un encuentro con el tango, con nuestra música, desde una perspectiva un poco más intimista, más sensible, más de uno”, cuenta Fulgueiras en una conversación con Diario RÍO NEGRO. “La idea detrás de esta invitación es que encontrarse con la música es un poco ir a encontrarse con uno”, (se) explica el guitarrista.

Música para tiempos difíciles



Está feo afuera y qué otra cosa se puede hacer sino abrazar fuerte el arte. Música, en este caso. Y es eso lo que propone Fulgueiras con Una Emoción: “una invitación a conectar con la propia sensibilidad en momentos donde está un poco dejada de lado esa forma de sentir, de sentir la música, de sentir al otro, de encontrarse con los sentimientos, con las partes de cada uno. Las partes sensibles de cada persona”, dice Fulgueiras. “Sentimos como que estamos en un momento ahí medio de desconexión con todo ese mundo y me parece que lo mejor que podemos hacer los artistas en momentos así es tratar de invitar a la gente a escuchar, a conectarse y a sentir un poco”.

Victoria de la Fuente, de Arroyito Dúo.



El principio del asunto es Seis Cuerdas al Sur, el proyecto solista de Juan Fulgueiras. En su nombre, convocó a un grupo de artistas de la ciudad a ser parte de este espectáculo. Seis Cuerdas al Sur no es otra cosa que Fulgueiras y su guitarra, pero a la vez es mucho más que eso: “Propone abordar el tango desde una perspectiva más patagónica. Hay como menos elementos característicos de cliché urbano que tiene esa música. No hay un marcato tan definido, hay una interpretación un poquito más libre de las dinámicas de tempo y de acentos y demás”.

Un encuentro entre la música que nos habita y los lugares que habitamos, ese es el punto de partida de Seis Cuerdas al Sur, dice Fulgueiras de su proyecto. “Entonces la idea de este año fue cómo hacer en el Día de la Música, que es el 22 de noviembre, un encuentro con otros artistas, algunos de ellos que vienen del tango y otros que no. Y así surgió Una Emoción”.

Un lineup estelar



Entre los artistas que vienen del tango estará el cantante Juan Melgarejo, quien interpretará en un formato más concreto de tango, estilísticamente hablando, describe Fulgueiras. Marcelo Sasccomano es un cantautor barilochense más cercano al rock canción, sin embargo, cuenta Fulgueiras, “también encontramos como ‘su tango’, su forma de cantar su tango”.



Victoria de la Puente es vocalista de Arroyito Dúo, que hace música de raíz folclórica. “Victoria tiene un gran despliegue vocal. También se eligió unos tangos para hacer y fue un encuentro espectacular. Es un poco esta la cuestión, poder encontrarse con otros músicos que por ahí vienen de otro género y ponen un pie en el tango y lo hacen súper bien”.



También estarán Juan Sisterna, a quien Fulgueiras define como “un súper guitarrista de acá de Bariloche”; Lioval León, “ que es compañero mío de un dúo ya hace bastante tiempo; y Alejandro Bianco Dubini, “que va a venir a tocar el contrabajo en unos temas también”.

Marcelo Saccomano, cantautor barilochense.



La dinámica del espectáculo será de encontrarse en escena y que ese encuentro con la diversidad de modos y estilos de cada uno de los artistas, con los diferentes timbres, texturas, con personas “sea una invitación a dejar el teléfono en el auto, sentarse ahí un rato y conectar con esa afectividad”, resume Fulgueiras.



El repertorio estará hecho de tangos, milongas y valses “con una mirada que es bastante particular de cada uno, pero a la vez todo sucederá alrededor de las guitarras. Esta idea de qué pasa cuando uno se encuentra con alguien. Cuando una guitarra se encuentra con la voz, cuando una guitarra está sola, cuando una guitarra se encuentra con otra guitarra, cuando las cosas se van complementando y sumando y es como que se va formando una pintura”.



Puntualmente, habrá momentos de tangos de Gardel, estarán los hermanos Expósito, habrá tangos no tan conocidos, otros que son más del guitarrístico. “Vamos a hacer algún tango de Salgán también, va a ser muy variado el repertorio dentro del tango, obviamente que va a estar también Piazzolla ahí presente, es como que va a haber un montón de autores, va a estar bien variado en ese sentido, yo creo que hay un poquito de cada cosa de lo que podés hacer en el tango. Una Emoción propone Juan Fulgueiras. ¿Solo una? Mmm… se van a quedar cortos.

Las entradas anticipadas, a $14.000 y $11.000 socios, a través de passline.com. En puerta: $17.000 y $14.000 socios.