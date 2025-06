Teatro | «Una familia como la nuestra»: manual para sobrevivir(la)

me gustó el nombre y cuando la leí y me hizo reír. Dije es por acá”, revela Ana Velaz sobre la elección de la obra.

Cada familia es un mundo. Pero, ¿una familia como la nuestra? Vaya mundo. “Una familia como la nuestra” es la propuesta teatral de la compañía neuquina Crash Teatro que estrena este sábado, a las 21.30, en Ámbito Histrión (Chubut 240, Neuquén).



Dirigida por Ana Velaz, esta comedia de Marcelo Bruno, es una ácida y entrañable mirada sobre los enredos, los silencios, las explosiones y los afectos que conviven bajo el mismo techo y que llamamos familia. Porque, como dice la obra, no elegimos a la familia, pero sí cómo sobrevivirla. O no.

«Una familia como la nuestra», de Marcelo Bruno, estrena este sábado en Neuquén.



Actuada por Nicolás Aniñir, Sofía Tarruella, Ana María Alonso y Juan Fontana, “Una familia como la nuestra” llegó a manos (u ojos) de Velaz a través de las redes sociales. Le gustó, le hizo reír (mucho) y no dudó en llevarla a escena. Le escribió a su autor, que le envió la obra y prometió estar presente en el estreno. “Una de las cosas más difíciles que hay en el teatro es poder dar con un texto que te guste lo suficiente como para poder llevarla a escena. Me pasó con esta obra que me gustó el nombre y cuando la leí y me hizo reír. Dije es por acá”, revela Ana Velaz en un intercambio de palabras con Diario RÍO NEGRO.

Es disfuncional porque atraviesan conflictos y problemas que son comunes en muchas familias y ellos lo muestran tal vez de manera absurda o exagerada”. Ana Velaz, directora de «Una familia como la nuestra»



“La obra habla de la dinámica familiar y sus complejidades, con personajes complejos, pero creíbles, los cuales tienen sus propios conflictos y contradicciones”, cuenta la directora. “Es una comedia ácida, en la cual el autor usa el humor y la ironía para abordar temas como la familia, la sociedad y la condición humana. Te hace reír y reflexionar”.

Recuerdos de (mi) familia

¿Por qué la hizo reír esta obra? “Porque en algún punto me llevó a recordar mi niñez”, reconoce Velaz. “A cuando yo era chica y vivía también con mi abuela, en una casa pequeña, donde cada uno se ganaba el mango como podía, en esta Argentina tan inestable ¿no? Donde poder viajar es un lujo y no está al alcance de todos, donde el qué dirán a veces pesa tanto. Creo que el autor logra con su enfoque, a pesar de ser crítico, que el humor esté presente en este día a día de la obra”.

Delicias de la vida conyugal. Mauro (Juan Fontana) y Kari (Sofía Tarruella).



¿Con que familia nos encontramos en esta pieza? “Con una familia compleja”, advierte, “ya que los personajes tienen sus propios conflictos. El ambiente doméstico es desordenado, lo cual es el puro reflejo de la emoción de estos personajes. Y es disfuncional, porque muestra conflictos y problemas que son comunes en muchas familias, y ellos lo muestran tal vez de manera absurda y (o) exagerada”.

La familia, los personajes



Esta familia está hecha, en palabras de Ana Velaz, “ de padres que luchan por poner límites y autoridad; un hijo que se revela contra las normas y se adapta de manera problemática; y (y por si acaso faltara alguien a la mesa), una abuela que puede ser sabia, pero que es motivo de tensión y conflicto todo el tiempo. Y una Madre que quiere más de lo que tiene”.

En definitiva, esta obra demuestra que ninguna familia es perfecta, que nos lleva a preguntar qué pasa con los conflictos y la comunicación, con la fortaleza y las debilidades. Dicho esto, ¿quién es quién en esta familia como la nuestra? Así define la directora a sus personajes:

Chiche: “una abuela que dice ver a su marido muerto, quien murió en extrañas circunstancias y le sirve de excusas para irse de su casa a vivir con ellos”.

Mauro: “hijo de Chiche, trabaja, gana lo justo para que a su familia no le falte nada”.

Kari: “madre, esposa, nuera, un poco harta del día a día, con ganas de un cambio y de viajar al Caribe”.

Agustín: “hijo adolescente con algunos llamados de atención en el colegio, donde le ofrecen ayuda de una psicopedagoga”.

Pero, como (nos) sugiere la propia Ana Velaz: “Hay que verla para saber…”

«Una familia como la nuestra»: la mirada de su autor

Marcelo Bruno escribe sobre “Una familia como la nuestra”.

“La obra surge a raíz de una mirada particular sobre las familias. Sus encuentros y desencuentros, el choque generacional y los conflictos cotidianos: el dinero que no alcanza, el bullying escolar, la crisis de pareja, la soledad. Es un viaje hacia el interior de la familia, sus nudos, sus formas de convivir, sus rutinas, su cotidianeidad.

”Escribir sobre las familias permite pensar en la propia, en sus vivencias, sus momentos felices y los que no lo son tanto.

”Como autor y como docente, he conocido numerosas familias a lo largo de mi carrera y eso me ha permitido ser muy observador de todas estas cuestiones intrafamiliares, que se ven afectadas por el entorno”.