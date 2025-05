«The last of us», fin de la segunda y se viene la tercera temporada ¿Cuándo será?

«The last of us», sí supo revolucionar a los fanáticos de las series. Un mundo postapocalíptico, una pandemia inexplicable y la valentía de algunos que, sin intender desde y hacia donde van, se aventuran a sobrevivir. Esos ingredientes hicieron que las dos primeras temporadas dejaran un «gustito de algo más». Y «El último de nosotros», no los dejará a pie. Desde HBO anunciaron oficialmente que se viene la tercera temporada, que estará disponible en 2027.

La serie creada por Craig Mazin y que está basada en el videojuego «Naughty Dog, fue rupturista desde un principio. En los días previos de su estreno se anunció que «The last of us», tendría tantos episodios y tantas temporadas como lo permitiera la continuación del videojuego. Y todo parece indicar que así será porque a dos años de que podría salir la tercer temporada, ya se viene barajando entre los actores y productores la posibilidad de sumar una cuarta.

Pero para empezar por el principio si es que hay alguien que recién se entera de esa serie, hay que decir que la historia se sitúa en un mundo postapocalíptico. Una pandemia causada por un hongo extraño mutante devasta a Estados Unidos. Tienen la capacidad de infectar a los seres humanos quienes a su mínimo contacto se transforman en zoombies. Todos intenan salvar sus vidas e inventar todo tipo de extratégias.

En medio de ese caos, aparrece Ellie, una adolescente que es inmune al hongo y tiene la misión de atravesar todo el territorio estadounidense hasta llegar a un hospital donde se supone que encontrará la cura para semejante catrastofe mundial. Joel, un duro sobreviviente se podrá sobre sus espaldas la tarea de escoltar a la joven.

El juego no terminó

Si bien los creadores de la serie aseguraron que tendría las temporadas necesarias hasta completar el juego, también es cierto que «un éxito no debe abandonarse». En número, los primeros capítulos de «The Last of us, consiguieron en dos meses una audiencia de casi 40 millones de espectadores. Se convirtió en la temporada de debut más vista de HBO y fue vista por 4.7 millones de personas en su estreno y promedío casi los 32 millones por cada episodio en mayo.

La segunda temporada superó la audiencia de la primera y recibió el elogio de la crítica por las actuaciones y la fidelidad al videojuego. Aunque en esta oportunidad no todo fueron flores. Otuvo varias críticas negativas por parte de algunos fans que consideraron no estar de acuerdo con la adptación de la historia.

Sin embargo esto, el estreno de la segunda temporada atrajo a 5.3 millones de espectadores, superando el debut de la primera, que había registrado 4.7 millones de personas frente a las pantallas. Por otra parte, la crítica le otorgó una calificación promedio de 83 en Metacritic, basada en 42 reseñas.

¿Y la tercera?

Desde HBO ya anunciaron que la tercer temporada de «The Last of us» estará disponible a partir de 2027. Falta tiempo pero se supone que valdrá la pena esperar.

Craig, el guionista de la serie, anunció hace unos días atrás en medios digitales, que cerrar la historia de los dos videojuegos desarrollados por Naughty Dog en poco tiempo sería un despropósito. Por eso consideró que la segunda temporada podrá durar más que la segunda. Y además, abrió la posibilidad de que existe en los próximos años una cuarta para poder completar la historia.

Si spolear y a pesar de que varias actores y actrices ya dieron indicios de la historia que continuará a partir del 2027, se sabe que habrá dos personajes principales que tendrán fuertes enfrentamientos por el modo en que se resuelven las diferentes situaciones y hay otros que es «probable» desaparescan. De todas formas aún no hay «game over».