Vuelve el payaso más aterrador: se estrena una serie precuela a la película It, mirá el tráiler

It.

El payaso más temido del cine está de vuelta. HBO Max reveló el primer tráiler de It: Welcome to Derry, la esperada serie precuela que explorará los orígenes del mal en la ciudad ficticia de Derry, Maine.

Ambientada en 1962, la serie se sitúa 27 años antes de los eventos de las películas It (2017) y It: capítulo dos (2019), y promete sumergir a los espectadores en una nueva ola de terror.

Welcome to Derry está desarrollada por Andy Muschietti, director de las dos películas anteriores de It que también tendrá a cargo varios episodios de la serie. Sin embargo, la gran noticia para los fanáticos es el regreso de Bill Skarsgård en su icónico papel de Pennywise, el payaso danzante que se alimenta del miedo de los niños.

Skarsgård, quien inicialmente había considerado no retomar el personaje, finalmente aceptó regresar y también se desempeña como productor ejecutivo de la serie.

El tráiler se lanzó ayer y ofrece un vistazo inquietante a la atmósfera aterradora de Derry en los años 60. Se presentan escenas de desapariciones de niños, fenómenos inexplicables y advertencias escalofriantes, todo culminando con la aparición escalofriante de Pennywise.

Cuándo se estrena la serie precuela a It: mirá el tráiler

Aunque ya se lanzó el tráiler, se desconoce la fecha exacta de estreno, aunque Hbo Max confirmó que será este 2025.