Todas las mujeres de Maggie O’Farrell

Fotografía de Maggie O’Farrell. Murdo Macleod/Libros del Asteroide

Auba Llompart Pons, Universitat de Vic – Universitat Central de Catalunya y Gisela Rovira Gay, Universitat de Vic – Universitat Central de Catalunya

Desde la publicación de su novela Hamnet (2020), la popularidad de la escritora norirlandesa Maggie O’Farrell (1972), que actualmente reside en Edimburgo, no ha parado de crecer.

Ya podemos disfrutar de casi todos sus libros en español y algunos en catalán y gallego. Con motivo de la publicación el pasado mes de enero de la traducción en castellano de La distancia que nos separa, una de las primeras novelas de O’Farrell, a continuación hacemos un repaso por la obra literaria y el estilo de la autora.

Portada de la última novela publicada en español de Maggie O’Farrell. Libros del Asteroide

Obras y recepción

Hasta el momento, Maggie O’Farrell ha publicado nueve novelas –After You’d Gone (2000), My Lover’s Lover (2002), La distancia que nos separa (2004), La extraña desaparición de Esme Lennox (2006), La primera mano que sostuvo la mía (2010), Instrucciones para una ola de calor (2013), Tiene que ser aquí (2016), Hamnet (2020) y El retrato de casada (2022)–, la autobiografía Sigo aquí (2017), y dos cuentos infantiles: ¿A dónde van los ángeles de nieve? (2020) y The Boy Who Lost His Spark (2022).

Sus obras han sido aclamadas tanto por el público como por la crítica, y han recibido numerosos premios. Su primera novela fue galardonada con el premio Betty Trask para su debut literario en 2001. En 2005 recibió el premio Somerset Maugham por La distancia que nos separa. En 2007 fue escogida como uno de los “25 escritores del futuro” por la librería inglesa Waterstones, y en 2010 ganó el premio Costa Novel por La primera mano que sostuvo la mía, entre otros.

Sin embargo, como ya hemos señalado, la fama y el prestigio internacional le llegaron en 2020 con la publicación de Hamnet, novela que narra la vida (ficticia) de Anne Hathaway, esposa de William Shakespeare, y uno de sus hijos, Hamnet Shakespeare. Entre otros reconocimientos, la novela obtuvo el prestigioso Premio de Ficción Femenina y el Premio del Círculo de Críticos Nacional del Libro en 2020.

A día de hoy, las obras de O’Farrell han sido traducidas a más de 25 idiomas. En español, la editorial Salamandra fue la primera en publicar a la autora con los títulos La extraña desaparición de Esme Lennox (2009) e Instrucciones para una ola de calor (2013), ambas traducidas por Sonia Tapia. Posteriormente, su obra ha seguido llegando a través de la editorial Libros del Asteroide y la traductora Concha Cardeñoso.

En cuanto a su ficción infantil, han sido la editorial La Galera y el traductor Milo J. Krmpotic quienes han traído ¿A dónde van los ángeles de nieve? (2021).

O’Farrell y la ficción de mujeres

Admiradora confesa de los clásicos de la literatura gótica escrita por mujeres, O’Farrell cuenta entre sus libros preferidos The Yellow Wall-Paper, de Charlotte Perkins Gilman; Frankenstein, de Mary Shelley; Jane Eyre, de Charlotte Brontë, y Alias Grace, de Margaret Atwood.

La influencia de estas obras puede apreciarse en el particular estilo de la autora, que ha sido comparada con otras escritoras en lengua inglesa como la propia Gilman, Daphne du Maurier o Kate Atkinson. Todas ellas son mujeres que escriben sobre mujeres para un público mayoritariamente femenino, con especial énfasis en las injusticias pasadas y presentes que sufrieron y sufren las mujeres a manos de las sociedades patriarcales en las que viven.

La escritora Maggie O’Farrell en un acto organizado por la librería independiente Edinburgh Bookshop en Edimburgo en una presentación del libro El retrato de casada. byronv2/Flickr, CC BY-NC

Las tramas de O’Farrell giran en torno a dramas y secretos familiares, momentos de crisis en la vida de sus personajes, la mayoría de ellos femeninos, que los llevan a estados psicológicos extremos: el descubrimiento del adulterio de una madre, el coma de una hija, la muerte accidental de un joven, una violación, el robo de un bebé, la desaparición de un padre, un matrimonio roto, la enfermedad y muerte de un hijo o el envenenamiento de una esposa.

Otro aspecto característico de su narrativa son las distintas historias y líneas temporales que se entrelazan y convergen, narraciones aparentemente fragmentadas que acaban formando un todo.

Detrás de cada libro podemos vislumbrar un proceso de documentación exhaustivo por parte de la autora para ambientar la trama en los distintos períodos históricos en los que se sitúa. Así, sus obras son capaces de transportar al lector a escenarios tan variopintos como el Londres de los años 60, el Edimburgo de los años 30, la Inglaterra de Shakespeare o la Florencia renacentista.

Mujeres contra la sociedad (y también víctimas de ella)

O’Farrell ha declarado ser feminista en varias entrevistas. Sus personajes más relevantes, como ya hemos mencionado, son mujeres que no siempre actúan de acuerdo con las convenciones de su época, sino que se atreven a desafiar los patrones sociales establecidos.

No obstante, O’Farrell tampoco se olvida de aquellas que vivieron, o todavía viven, sometidas a ideologías hegemónicas sin la posibilidad de rebelarse. En las páginas de sus novelas encontramos abuelas, madres e hijas a través de las cuales la autora nos muestra cómo las acciones de una generación repercuten en la siguiente. Con sus textos, O’Farrell refuerza la idea de que las convenciones de género son performativas (como dijo Judith Butler) y que el feminismo necesita la herencia generacional para poder desarrollarse y evolucionar.

O’Farrell nos trae una literatura sofisticada y compleja en la que la autora narra con fluidez y escribe sobre temas tan humanos como son el miedo, el amor, la sexualidad o la muerte con una precisión lírica y un realismo psicológico asombrosos.

Este artículo fue publicado originalmente en The Conversation. Lea el original.