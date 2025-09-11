“Tragaluz”, una historia real se hace teatro en Neuquén

Si pensabas pasar el fin de semana tirado en el sillón mirando una serie por las plataformas, es necesario avisarte que te podés perder una obra teatral de impecable narrativa y con actuaciones destacadas que te harán transitar todos los climas emocionales. En la ciudad de Neuquén hay una gran oportunidad para dejar de lado el control remoto.

De la mano del dramaturgo Federico Roca, se sube al teatro neuquino la obra “Tragaluz”, una dramaturgia basada en hechos reales que cuenta la realidad de tres mujeres atravesadas por el dolor, por situaciones de violencia y que llevan en sus espaldas sus propios duelos. Pero que a pesar de todo conforman un triángulo de apoyo indestructible y sanador. Como en la vida misma, el humor no deja de estar presente como una manera de relajar “antes de que venga el próximo cachetazo”.

Camila, Leonor y Patricia no tenían nada en común hasta que la internación de la primera en un neuropsiquiátrico, luego de atravesar un hecho de violencia, las entrelaza. Son tres mujeres atravesando distintos duelos.

Camila está en el neuropsiquiátrico, “condenada, castigada” por un hecho de violencia. Leonor es una psicóloga forense que va a evaluarla periódicamente para ver cómo esta y si está en condiciones de ser dada de alta o no. Su presente es turbulento porque se encuentra en medio del torbellino de una separación.

Patricia también es psicóloga y es la supervisora y terapeuta de Leonor. Ella, además es amiga de Leonor y el duelo que atraviesa es el de la viudez.

“Son tres mujeres que atraviesan distintos procesos y que generan un vínculo de afecto, de amistad y se van sosteniendo unas a otras, pero de manera individual”, comentó Ana Alonso, una de las actrices de “Tragaluz”.

Cuando mencionó que se sostienen de manera individual tiene que ver con que Patricia no conoce a Camila, pero si a Leonor. Leonor sostiene a Camila y a Patricia también. Pero aun así, las tres sostienen una telaraña que las mantiene unidas.

“La obra muestra como a través del afecto y la sororidad nos vamos sosteniendo y se va armando una red”, agregó Ana.

Este entramado de historias se va desarrollado en dos consultorios escénicos: el que existe en el neuropisquiátrico donde asiste Camila y el Patricia, al que concurre Leonor cuando necesita un momento de terapia personal.

A lo largo de la obra, Leonor va de un consultorio a otro. Esto que parecería un mero movimiento escénico tiene mucho que ver con la esencia de la obra. Ella es el hilo conductor de tres historias diferentes que en un punto se encuentran.

Y en medio del drama que transitan Camila, Leonor y Patricia, aparecen momentos donde el humor está presente, un pequeño guiño del autor ante tanta realidad cruel.

“En la vida uno no llora todo el tiempo o se ríe todo el tiempo. De pronto podés estar en un velorio y te cuentan un chiste y te reís. Es como que la vida va y viene. Hay muchas situaciones en el texto. Por ejemplo, Leonor cuando está con Camila es muy amorosa, en cambio cuando está con Patricia es una loca sacada porque viene a contarle todos los conflictos que tiene con el exmarido. Esos momentos son de la exploración de la comicidad y hay muchos otros en la obra”, aseguró Alonso.

Esta historia y todos sus vericuetos componen “Tragaluz”, la obra que se presentará el próximo viernes, a las 21, en la sala dos del teatro Ámbito Histrión, ubicado en Chubut 240 de la ciudad de Neuquén.

Pero si ese día no podes concurrir tenés otras oportunidades. El elenco volverá a subirse a escena en el mismo teatro, el viernes 19 y viernes 26 de septiembre. Para la reserva de entradas hay que comunicarse al 2994513302. Desde la sala informaron que la capacidad es limitada.

Una buena oportunidad para conocer el talento de Federico Roca, que escribió esta obra desde una experiencia personal en Uruguay, cuando investigando para otra pieza teatral se encontró con la Camila de la vida real.