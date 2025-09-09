Fin de semana caliente y a pura risa en Neuquén: Karina «La Princesita» y el humor de La Gambeta

La Cumbita – Karina La Princesita

Llega a Neuqén el espectáculo de Karina “La Princesita”, junto a DJs que la rompen, banda invitada y sorpresas que van a poner a bailar y cantar al público en la fiesta más caliente de la ciudad. Este sábado, a las 23.30, en Espacio Duam. El espectáculo es solo para mayores de 18 años.

Karina La Princesita, una de las artistas más populares de la música tropical en Argentina, repasa en este espectáculo sus éxitos más queridos en un repertorio que combina con nuevas canciones al ritmo de su carisma y energía en el escenario. Con una producción visual impactante, interacción con el público y momentos emotivos.

La Gambeta, de streaming al teatro

El fenómeno humorístico que conquistó miles de seguidores en plataformas digitales llega por primera vez a Neuquén en su versión teatral. La Gambeta, el show que mezcla humor, sátira futbolera y actualidad, se presentará este viernes en Espacio Duam, con un elenco de lujo y una propuesta que promete risas aseguradas.

En escena estarán grandes referentes del humor nacional: Eber Ludueña (Luis Rubio), Carmelo (Yayo Guridi), Máximo (Martín Vázquez) y Pupito (Pichu Straneo), conformando un verdadero seleccionado de la comedia argentina.

Con un estilo fresco, descontracturado y cercano, el espectáculo combina sketches, improvisación y guiños futboleros, trasladando al escenario la esencia de las transmisiones online que arrasan en redes sociales.

Entradas ya disponibles a través de www.protickets.com.ar o en la boletería de Mood Live (Ministro González 40, Neuquén).

Una función que promete risas aseguradas y una experiencia inolvidable.