Cine a la Vista! el festival de San Martín de los Andes celebra diez años de encuentro entre los adolescentes y el cine

Cine a la Vista! no es cualquier festival y la que comienza este lunes no es cualquier edición. Cine a la Vista! es el único festival dedicado a las adolescencias, cuyo jurado está integrado por ellos mismos. Todos ven, todos opinan, todos debaten y todos votan. Y la que comienza, en el Centro Cultural Cotesma de San Martín de los Andes es nada menos que su décima edición. Y están dispuestos a celebrar por ello.



En este gran encuentro cinematográfico que se extenderá a lo largo de esta semana hasta el domingo, participan jóvenes de la ciudad, de otras localidades de la provincia y de distintos puntos del país, quienes conforman el Jurado que deberá ver, debatir y elegir las mejores producciones según sus criterios, sensaciones y conclusiones.



Esta décima edición contará con la participación en competencia de ocho películas argentinas y ocho internacionales, más una muestra paralela, un homenaje al cine nacional, una mesa redonda con cineastas; además de cortometrajes realizados por adolescentes, talleres para jóvenes y un foro de Cine y Educación.



Las películas nacionales que disputan el premio del Jurado son Buscando al Hombre Paloma, de Laureano Nazar; Las Corredoras, de Néstor Montalbano; Adulto, de Mariano González; Berta y Pablo, de Matías Szulasnki; Miranda, de viernes a lunes; de María Victoria Menis; Buenas Noches, de Matías Szulasnki; El nuevo novio de Lucía, de Matías de Leis Correa; y Crónicas de una santa errante, de Tomás Gómez Bustillo.



Cabe destacar que los directores de las primeras 6 películas argentinas, estarán presentes durante el Festival, al igual que Evelyn Flores, productora y directora de fotografía de “El nuevo novio de Lucía”. Todos ellos estarán compartiendo una Mesa Redonda, el miércoles, a las 19.30, en el Centro Cultural, gratuita y abierta al público general.

“Los jurados ven las películas y el sábado eligen las ganadoras, y lo hacen en forma individual, no es una elección por consenso, sino que cada uno pone su voto con total y absoluta libertad».



Por otra parte, fuera de competencia, se podrá ver una muestra de cine local, una selección de “Nieve Roja” (el Festival Internacional de terror, ciencia ficción, cine fantástico y bizarro de El Bolsón) y la proyección de la película Palestina “No other Land”, que ganó el Oscar 2025 al mejor documental.



En tanto que el viernes, a las 18.30, se realizará un homenaje al cine argentino en el Espacio Trama, inaugurando un mural realizado por la organización “Directores Argentinos Cinematográficos” (DAC), en el cual se pueden ver representadas escenas de más de 100 obras audiovisuales nacionales. El tributo culminará con una función especial de la versión remasterizada del clásico “Esperando la carroza”, a las 20, en el Centro Cultural Cotesma.

Se puede ver y consultar toda la programación en la página web del festival cinealavista.com y en las redes sociales como @festivalcinealavista.

Recuperar los recursos



En un diálogo con Diario RÍO NEGRO, Nora Di Doménica, gestora cultural y codirectora general del festival, destacó que “llegar a diez ediciones es muy importante para nosotros porque en el camino hubo muchos devenires sociales, una pandemia, problemas económicos y demás. Pero estos diez años fueron de crecimiento para nosotros , de crecimiento en los jóvenes, de cómo fueron esperando el festival, de cómo fueron creciendo. Muchos de ellos iban creciendo a medida que iban pasando las ediciones y entonces podíamos ver cómo su madurez también se iba reflejando en los debates. Es un festival muy esperado por los chicos y llegar a las 10 ediciones para nosotros realmente es una gran alegría de poder sostenerlo”.



Este año, Cine a la Vista! recuperó buena parte de los recursos perdidos que le impidió a la organización realizar la edición 2023. “Cuando empezaron los festivales venían los directores, después, en un momento tuvieron que dejar de venir por cuestiones de gestión, de no tener económicamente esa posibilidad, y este año nuevamente están los directores de las películas nacionales”, destaca Di Doménica.



Además, estará el V Foro de Jóvenes, Educación y Audiovisual, con lo cual viene Ariel Benasayag, que es docente especializado en temas de docencia audiovisual, y es un foro que hay varios inscritos, viene la gente que viene como acompañante, que son docentes audiovisuales también. Por otro lado va a haber talleres para los jurados, hay talleres de guión documental e inteligencia artificial, que se lo va a dictar Laureano Nazar, y después hay un taller sobre género y cine, que va a ser dictado por Beatriz Arginof.



“Nosotros siempre tenemos el acompañamiento de la municipalidad de San Martín de los Andes, de la provincia de Neuquén y de Nación a través del Incas. El año pasado, el Incaa no estuvo. Todas las instituciones de cultura autárquicas están sufriendo una gran batalla para poder sobrevivir. El año pasado, de hecho, el Incaa no participó, no subvencionó nada, así como no subvencionó películas, tampoco bancó festivales, no hizo nada. Y la provincia, desde el Ministerio de Julieta Corroza, dio un fuerte apoyo al festival. Ya el año pasado retomamos un poco, porque en el 2023 no lo habíamos podido hacer. Y este año también tuvimos un gran acompañamiento, un gran acompañamiento de Provincia. Además, el Incaa también hizo un aporte importante, no económico, sino como le decimos nosotros, en víveres”, remarcó Di Doménica .



Esos “víveres “ a los que se refiere son los pasajes y el alojamiento para los directores de las películas nacionales en competencia. “La Asamblea Federal del Incaa presionó para que volviera a haber apoyo a los festivales, por lo que el Incaa sacó una resolución que, con determinadas características, apoyaba a los festivales no con dinero, sino directamente pagando al proveedor. En este caso, comprando los pasajes, con el alojamiento y demás. Para nosotros es una tremenda ayuda”.



El festival Cine a la Vista! es el único que tiene la característica que el jurado es exclusivamente adolescente, y es un jurado adolescente no solo de San Martín de los Andes, sino que vienen chicos de toda la provincia, de todas las provincias del país, incluso de países vecinos, destaca su cocreadora. “Toda esa cantidad, esa masa de adolescentes de entre 13 y 18 años que están divididos por categorías de edades, ven todos los días dos películas, una a la mañana y otra a la tarde, las debaten, si está el director, las debatan, no con el director, sino con un par de moderadores, y estos chicos son los que el fin de semana, el día sábado, eligen de acuerdo a su criterio, su sensibilidad, y después del debate que tuvieron de cada película, las películas ganadoras”.



Por otro lado, las películas no son hechas por adolescentes ni para adolescentes, aclara Di Doménica. “Son películas que nosotros consideramos que son importante que los chicos vean, son películas que están hechas para un público en general y que nosotros seleccionamos a través de un equipo de programación integrado por Clara Suárez, Mateo Matarazzo y Agustín Alonso”.



Lo dice Nora, pero es el sentimiento de todos quienes hace este festival: Cine a la Vista! es una experiencia increíble. “El año pasado, cuando estábamos haciendo la entrega de premios, uno de los chicos pidió la palabra y dijo: una de las cosas que nos enseña cine de vista es a votar. Y lo dijo muy emocionado. Para nosotros eso fue muy hermoso”.