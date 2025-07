Elena Roger en concierto: llega para presentarse en Neuquén, Cipolletti y Villa Regina

Elena Roger, la gran voz de los musicales, vuelve al Alto Valle para un recorrido imperdible por sus mayores éxitos. Va a presentar las canciones que la consagraron como artista en Neuquén, Cipolletti y Villa Regina.

Junto al pianista Nicolás Guerschberg, Roger visitará localidades de Argentina, Chile, España y Uruguay. Con una profunda y sutil calidad interpretativa invita al público a sumergirse en un emotivo viaje musical por su ecléctico repertorio.

En cada presentación, la reconocida artista, hará un recorrido por los éxitos que la consagraron como una de las máximas referentes del teatro musical y una de las grandes voces de la música popular argentina.

Se trata de una oportunidad única para disfrutar del elegante repertorio de una artista multifacética en una noche íntima e inolvidable. Un show que recorrerá bellas canciones y relatos llenos de historia y emoción.

No llores por mi Argentina (Don’t cry for me Argentina), Je ne regrette rien, La vie en rose, Un anno d’ amore, Loving you, Balada Para Un Loco, son algunas de las melodías que acompañarán la majestuosa voz de Roger.

Dónde se presentará Elena Roger y cómo conseguir las entradas

Elena Roger se presentará el 15 de agosto en el Teatro Español de Neuquén, el 16 Complejo Cultural Cipolletti y el 17 en el Teatro Circulo Italiano de Villa Regina. Las entradas ya están a la venta en entradauno.com y parten de los 40 mil pesos.