“Vida con sabor a Evangelio”, un libro de letra y puño de Don Jaime de Nevares se abre en Neuquén

Los libros se escriben desde miles de lugares: desde una voz presente que cuenta una historia, desde una experiencia personal o de aquellas imágenes que una mente imagina y una computadora transcribe. Pero ésta viene de otro lugar , viene desde un antiguo fichero de chapa, repleto de carpetas colgantes, que habitó por años un rincón de una capilla de Neuquén.

Don Jaime De Nevares, el primer Obispo de la diócesis de Neuquén había fallecido hacía un par de años, luego de permanecer durante el último tiempo en la capilla de Parque Industrial. En ese lugar se encontraron, en 1997, frente a frente a la caja metálica, el padre Juan San Sebastián y Hernán Ingelmo, teólogo y responsable de ordenar los archivos que allí guardaban de Don Jaime.

Al abrir esos archivos saltaron a la luz manuscritos del Obispo, libros, agendas y más de 300 cartas que recibió de familiares de personas desaparecidas durante la última dictadura militar en Argentina. Un tesoro invaluable.

“Pero también encontré las homilías que Don Jaime escribía para las misas de los domingos en la Catedral. Estaban perfectamente ordenandos por fecha, desde 1961, cuando empieza como Obispo de Neuquén hasta 1991. No encontré nada después de esa fecha”, contó Ingelmo.

Un material nunca conocido de altísimo valor histórico. Hernán cursaba su carrea de Teólogo, solo debía presentar su tesis. Resolvió utilizar esos manuscritos para contar a Don Jaime desde otro lugar. Y así fue. Luego comenzó a “macerar” la idea de un libro, que tardó años en salir a la luz porque “hay procesos internos que es necesario tener en cuenta”. Pero ahora Sí.

Hoy, lo que pensaba Don Jaime a solas, antes de oficiar las misas de los domingos tiene un nombre en papel. «Vida con sabor a Evangelio”, libro que Ingelmo presentará el jueves próximo a las 19.30 en la Catedral de Neuquén, ubicada en avenida Argentina 150.

De Nevares fue reconocido por romper con las normas y ponerle el pecho y el trabajo a las causas sociales de los sectores más desprotegidos.

Lo tuvieron allí los perseguidos político y civiles, los torturados, desaparecidos y sus familias, las Madres y Abuelas de Plaza de Mayo durante la última dictadura militar, las comunidades mapuches, los obreros de la represa de El Chocón durante la huelga histórica a la que se conoció como “El Choconazo” y tantos otros.

Esa es una historia conocida ya por todos. Pero lo que busca Ingelmo en su libro “Vida con sabor a Evangelio”, es precisamente meterse en las entrañas del pensamiento del Obispo neuquino.

Si las películas y las series no se espolean, tampoco los libros. Pero por acá vamos con un poquito de letra de esas más de 300 páginas, de las cuales 170 son las homilías texturales de Don Jaime. El resto es producción del autor.

Lo que saca a la luz este libro es el pensamiento corroborado por la acción. Según el autor, los escritos de Don Jaime vienen a confirmar una de las frases más escuchadas del Obispo. «Nunca me preocupé por la ideología de aquellos con los que me tocaba trabajar”. Se puede creer en Dios o no. Pero hay mensajes que trascienden todo y hoy Ingelmo que finalmente decidió publicar su libro luego de tener el “borrador” guardado desde 2001, sabe por qué.

«Primero siento que es el tiempo de mi madurez. Y a la vez porque lo consideró cada vez más necesario. En tiempos de tanto individualismo, de tanto discurso superfluo de libertad sin fraternidad y sin igualdad; la palabra de Jaime toma más fuerza. Tenemos que adjetivar tanto palabras que son claras desde su origen. Cada vez tenemos que adjetivar más las realidades porque cada vez son más difusas. Entonces me parece que lo valioso no es repetir las palabras de Jamie, sino dejar que la gente las lea en primer persona ”, concluyó.