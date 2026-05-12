Una mujer fue detenida luego de apuñalar a un hombre en una vivienda de Roca

Un hombre de 39 años resultó herido con un arma blanca este martes por la tarde en un presunto hecho de violencia familiar ocurrido en una vivienda ubicada sobre calle Urquiza, en la ciudad de Roca. Por el episodio, una mujer de 26 años fue detenida y quedó imputada en una causa por lesiones con arma blanca.

Violencia en Roca: un hombre terminó hospitalizado por una herida con arma blanca

La intervención estuvo a cargo de personal de la Subcomisaría 69.ª, que acudió al domicilio tras un llamado al servicio de emergencias solicitando presencia policial. Al llegar al lugar, los efectivos constataron que el hombre presentaba una herida cortopunzante en la zona lumbar.

La víctima recibió asistencia médica en el lugar y posteriormente fue trasladada al hospital por personal del Siarme para una mejor atención.

En paralelo, los uniformados realizaron las primeras diligencias y preservaron la escena a la espera del arribo del Gabinete de Criminalística, que llevó adelante las pericias correspondientes en la vivienda.

Por disposición de la Fiscalía interviniente, la mujer fue primero demorada y luego detenida en el marco de la investigación judicial. Además, un niño quedó bajo intervención de la Senaf.