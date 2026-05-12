El hábito silencioso que puede arruinar tu sueño todas las noches (y no es el celular)

No se trata de eliminarla por completo, pero sí de usarla con conciencia. Como toda herramienta, su efecto depende del momento y la cantidad.

Cuando se habla de problemas para dormir, la mayoría piensa en el uso del celular antes de acostarse. Sin embargo, uno de los principales factores que interfiere con el sueño profundo y reparador no tiene que ver con la luz azul ni con el estrés: se trata de la cafeína. Sí, ese estimulante que consumimos a través del café, pero también del mate, el té, las bebidas energizantes y hasta algunos chocolates.

La clave no está solo en cuánto se consume, sino cuándo. El cuerpo puede tardar entre 6 y 8 horas en eliminar la cafeína del sistema, por lo que una taza tomada por la tarde puede seguir haciendo efecto bien entrada la noche.

¿Por qué impacta tanto en el descanso?

Fotos gentileza.-

La cafeína bloquea los receptores de adenosina, una sustancia que regula el sueño. Cuando este proceso se interrumpe, el cuerpo se mantiene en estado de alerta, lo que reduce la calidad del descanso, incluso si se logra dormir. Es decir: podés dormir ocho horas y aún así despertarte agotado.

Los estudios más recientes señalan que el consumo de cafeína en horas inadecuadas no solo retrasa el sueño, sino que también disminuye la fase de sueño profundo, la más importante para la recuperación física y mental.

Mate, café o té: ¿cuándo conviene dejar de tomarlos?

La respuesta depende de cada organismo, pero en general se recomienda evitar la cafeína después de las 16:00. Si tenés sensibilidad alta o problemas de sueño frecuentes, lo ideal es limitar su consumo a las primeras horas del día.

Muchos argentinos no asocian el mate con este problema, pero una ingesta constante durante la tarde o noche puede generar el mismo efecto que un café espresso. Cambiar por infusiones sin cafeína, como el rooibos, el tilo o la manzanilla, puede marcar una gran diferencia.

¿Qué señales indican que deberías reducir el consumo?

Si te cuesta dormir aunque estés cansado, si te despertás varias veces por noche o si amanecés sin energía, es probable que la cafeína esté influyendo más de lo que pensás. Otros signos incluyen:

Dolor de cabeza al despertar

Palpitaciones o ansiedad nocturna

Sensación de “sueño liviano” o no reparador

No se trata de eliminarla por completo, pero sí de usarla con conciencia. Como toda herramienta, su efecto depende del momento y la cantidad.