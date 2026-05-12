Matías Morla, sobre las marcas de Maradona: “Esta pelea la tenía Diego con los hijos hace diez años”

El abogado Matías Morla volvió a quedar en el centro de la polémica por la disputa judicial en torno a las marcas de Diego Armando Maradona y aseguró que el conflicto con los hijos del exfutbolista “ya existía desde hace diez años”.

Morla irá a juicio oral acusado por presunta defraudación por administración fraudulenta, en una causa vinculada a la cesión y administración de los derechos comerciales y marcas asociadas al ídolo argentino.

El exapoderado de Maradona habló sobre el proceso judicial que también involucra a Rita y Claudia Maradona —hermanas del exjugador—, al exasistente personal Maximiliano Pomargo, a la escribana Sandra Iampolvsky y al exadministrador de marcas Sergio Garmendia.

“Ahora hay una medida cautelar, por lo que la marca no se puede usar. Y eso va a terminar en un juicio oral, al que yo voy a ir con todos los documentos firmados por Diego”, afirmó Morla en declaraciones al canal DNEWS.

“Ojalá las periten”

Durante la entrevista, el abogado negó que las firmas atribuidas a Maradona en la presunta cesión de derechos estén adulteradas y sostuvo: “Ojalá las periten”.

Además, insistió en que el enfrentamiento judicial no comenzó tras la muerte del exfutbolista: “Es una pelea que la tenía Diego con ellos desde hace 10 años y ahora la tengo yo”.

Morla también remarcó que mantiene una buena relación con parte de la familia Maradona, especialmente con las hermanas del exjugador.

El juicio por la muerte de Maradona

En otro tramo de la entrevista, el abogado se refirió al segundo juicio vinculado a la muerte del exdirector técnico de la Selección Argentina.

“Si Diego hubiese estado atendido, no hubiese fallecido”, expresó, aunque aclaró que las responsabilidades deberán determinarse en el juicio que se desarrolla en el Tribunal Oral en lo Criminal N°7 de San Isidro.

También hizo referencia al apartamiento de la jueza Julieta Makintach, cuestionada por su participación en el documental Justicia Divina.

“Espero que podamos tapar lo que pasó del papelón de la jueza”, sostuvo Morla, quien además manifestó su deseo de que el proceso judicial permita “hacer el duelo” tanto a las hermanas como a los hijos de Maradona.

“Creo que una sentencia absolutoria o condenatoria va a dar tranquilidad para muchas personas”, concluyó.