Vuelve Illya Kuryaki and the Valderramas.

Emmanuel Horvilleur y Dante Spinetta se separaron por segunda vez en 2017, cuando decidieron dar un parate nuevamente al emblemático proyecto que nació hace más de 20 años: Illya Kuryaki and the Valderramas. Sin embargo, los artistas comunicaron que, tras siete años separados, se subirán juntos al escenario nuevamente para encabezar el Festival Buena Vibra en Buenos Aires.

La noticia generó gran expectativa entre los fanáticos de la banda que marcó a una generación con su propuesta única de funk, rap y rock. Formados en los 90, Illya Kuryaki revolucionó la escena musical argentina con hits como “Abarajame”, “Coolo” y “Chaco”.

Tras separarse en 2001 para dedicar a sus carreras solistas, cada uno fue por su camino. Horvilleur se centró en un sonido más melódico y maduro, incorporando influencias del pop y el rock.

Por su parte, Spinetta continuó su camino a puro rock y funk, con sonidos más experimentales del trap y el rap. Los músicos volvieron a reunirse al lanzar el aclamado álbum «Chances» en 2012, que les valió dos Grammy Latinos. En 2017 disidieron separarse nuevamente.

Sin embargo, hace pocos días se conoció que volverían a los escenarios para presentarse en el Festival Buena Vibra, uno de los eventos culturales más esperados. Con una propuesta que combina música, arte y gastronomía, el festival se llevará a cabo el próximo 22 de febrero en Ciudad Universitaria de Buenos Aires.

Además de Illya Kuryaki and the Valderramas, el line up incluye a artistas destacados del panorama nacional como: illya kuryaki and the valderramas, bandalos chinos, marilina bertoldi, louta, el zar, indios, juana molina, cindy cats, alex anwandter, evlay, militantes del climax, lara91k, dietrich, feli colina, 1915, alan sutton, winona riders, sol ortega, franzizca, jaze, tiger mood, sig ragga, caliope family, marttein pabels, fer moreno, anita b queen, varese y niño monja.

