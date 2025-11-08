Vuelve RESONAR, la gran feria que celebra la cultura en Bariloche
La segunda edición tendrá lugar este fin de semana en Puerto San Carlos y la Usina Cultural del Centro Cívico. Habrá charlas, capacitaciones, conciertos, compra venta de vinilos e instrumentos y muestras que promueven la formación y el intercambio. Todas las actividades son de acceso libre y gratuito.
Este fin de semana, la música volverá a ocupar el centro de la escena en Bariloche con la llegada de la segunda edición de RESONAR, el encuentro que reúne a músicos, lutieres, técnicos, productores, escuelas, gestores y amantes de la música de la ciudad y la Patagonia Norte.
Las actividades se desarrollarán este sábado desde las 11 y mañana domingo desde las 18 en el Centro de Arte, Ciencia y Tecnología (Puerto San Carlos), con una variada programación que incluirá recitales en la Usina Cultural del Centro Cívico.
Podríamos decirlo así, de hecho lo hicimos, y diríamos lo necesario. Pero RESONAR suena mucho más interesante en palabras del músico barilochense Marcelo Saccomano, uno de sus principales impulsores: “RESONAR es una feria y expo música de la actividad musical de la región cordillerana patagónica. Es un lugar de encuentro para personas que de alguna manera se vinculan a la música, siendo artistas, siendo técnicos, siendo constructores de instrumentos, realizadores audiovisuales, productores, estudios de grabación. Pero también es como una invitación a las personas que aman la música como oyentes, porque la música forma parte de su vida”.
Tiene como tres ejes, uno son los conciertos, otra son las charlas de divulgación, y otra es la feria de stands propiamente dicha, que este año vamos a contar con 40 stands relacionados a la actividad musical.
Con una mirada integral sobre el sector, RESONAR busca visibilizar la diversidad y el potencial de la escena regional, ofreciendo charlas, capacitaciones, conciertos y muestras que promueven la formación y el intercambio. La propuesta apunta a fortalecer el entramado musical desde el encuentro y el trabajo colectivo, generando vínculos entre quienes hacen y viven la música en la región.
“Muchas veces no nos damos cuenta del potencial que tiene nuestra región, y de la cercanía de artistas y de proyectos para poder trabajar juntos”.Marcelo Saccomano, músico e impulsor de RESONAR.
O, en palabras de Saccomano, “esta segunda edición tiene como tres ejes. Uno de ellos son los conciertos; otro son las charlas de divulgación; y otra es la feria de stands propiamente dicha. Este año vamos a contar con 40 stands relacionados a la actividad musical”.
Saccomano destaca de esta edición “una compra-venta de instrumentos musicales usados y accesorios, como también generar un encuentro, que es algo muy característico entre los músicos, de tener algo y querer cambiarlo, venderlo, pero de primera mano, de fuentes confiables”.
La primera edición, realizada en 2024, convocó a más de dos mil personas y transformó el espacio de feria en un punto de encuentro inédito entre hacedores culturales y vecinos. El gran éxito de aquel debut impulsó de manera natural la realización de esta segunda edición, que llega con una programación ampliada y una expectativa creciente dentro de la comunidad musical.
Entre las novedades de este año, se suma RECIRCULAR, una feria abierta de compra, venta y canje de instrumentos musicales usados. El espacio está pensado para quienes viven la música todos los días: músicos, coleccionistas y curiosos que quieran encontrarse cara a cara para intercambiar y compartir experiencias. Será una oportunidad para probar instrumentos, pedales, amplificadores, accesorios, libros y materiales relacionados al universo musical, en un entorno abierto y participativo.
Otro aspecto destacado del RESONAR 2025 es la presencia de casi veinte lutieres, personas dedicadas a la fabricación de instrumentos musicales. “Es muy interesante ver de primera mano cómo se construye un instrumento, es algo genial y sorprendente”.
Rey Garufa: herederos de Patricio Rey
RESONAR también contará con feria de vinilos, ilustradores, cuadros de referentes de la música, emprendimientos de fundas de instrumentos, stands para editoriales, va a participar el Fondo de Editorial Rionegrino, también la editora municipal de San Carlos de Bariloche, además de ediciones independientes.
Y por supuesto, la música: “En cualquier momento que una persona asista a la feria se va a encontrar con un concierto de muchísima calidad”.
Comentarios