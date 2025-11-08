Vuelve RESONAR, la gran feria que celebra la cultura en Bariloche

La primera edición, en 2024, convocó a más de dos mil personas y transformó el espacio de feria en un punto de encuentro inédito entre hacedores culturales y vecinos.

Este fin de semana, la música volverá a ocupar el centro de la escena en Bariloche con la llegada de la segunda edición de RESONAR, el encuentro que reúne a músicos, lutieres, técnicos, productores, escuelas, gestores y amantes de la música de la ciudad y la Patagonia Norte.



Las actividades se desarrollarán este sábado desde las 11 y mañana domingo desde las 18 en el Centro de Arte, Ciencia y Tecnología (Puerto San Carlos), con una variada programación que incluirá recitales en la Usina Cultural del Centro Cívico.



Podríamos decirlo así, de hecho lo hicimos, y diríamos lo necesario. Pero RESONAR suena mucho más interesante en palabras del músico barilochense Marcelo Saccomano, uno de sus principales impulsores: “RESONAR es una feria y expo música de la actividad musical de la región cordillerana patagónica. Es un lugar de encuentro para personas que de alguna manera se vinculan a la música, siendo artistas, siendo técnicos, siendo constructores de instrumentos, realizadores audiovisuales, productores, estudios de grabación. Pero también es como una invitación a las personas que aman la música como oyentes, porque la música forma parte de su vida”.

Marcelo Saccomano, destacado músico barilochense.



Tiene como tres ejes, uno son los conciertos, otra son las charlas de divulgación, y otra es la feria de stands propiamente dicha, que este año vamos a contar con 40 stands relacionados a la actividad musical.



Con una mirada integral sobre el sector, RESONAR busca visibilizar la diversidad y el potencial de la escena regional, ofreciendo charlas, capacitaciones, conciertos y muestras que promueven la formación y el intercambio. La propuesta apunta a fortalecer el entramado musical desde el encuentro y el trabajo colectivo, generando vínculos entre quienes hacen y viven la música en la región.

“Muchas veces no nos damos cuenta del potencial que tiene nuestra región, y de la cercanía de artistas y de proyectos para poder trabajar juntos”. Marcelo Saccomano, músico e impulsor de RESONAR.



O, en palabras de Saccomano, “esta segunda edición tiene como tres ejes. Uno de ellos son los conciertos; otro son las charlas de divulgación; y otra es la feria de stands propiamente dicha. Este año vamos a contar con 40 stands relacionados a la actividad musical”.



Saccomano destaca de esta edición “una compra-venta de instrumentos musicales usados y accesorios, como también generar un encuentro, que es algo muy característico entre los músicos, de tener algo y querer cambiarlo, venderlo, pero de primera mano, de fuentes confiables”.

La primera edición, realizada en 2024, convocó a más de dos mil personas y transformó el espacio de feria en un punto de encuentro inédito entre hacedores culturales y vecinos. El gran éxito de aquel debut impulsó de manera natural la realización de esta segunda edición, que llega con una programación ampliada y una expectativa creciente dentro de la comunidad musical.

Entre las novedades de este año, se suma RECIRCULAR, una feria abierta de compra, venta y canje de instrumentos musicales usados. El espacio está pensado para quienes viven la música todos los días: músicos, coleccionistas y curiosos que quieran encontrarse cara a cara para intercambiar y compartir experiencias. Será una oportunidad para probar instrumentos, pedales, amplificadores, accesorios, libros y materiales relacionados al universo musical, en un entorno abierto y participativo.



Otro aspecto destacado del RESONAR 2025 es la presencia de casi veinte lutieres, personas dedicadas a la fabricación de instrumentos musicales. “Es muy interesante ver de primera mano cómo se construye un instrumento, es algo genial y sorprendente”.



RESONAR también contará con feria de vinilos, ilustradores, cuadros de referentes de la música, emprendimientos de fundas de instrumentos, stands para editoriales, va a participar el Fondo de Editorial Rionegrino, también la editora municipal de San Carlos de Bariloche, además de ediciones independientes.



Y por supuesto, la música: “En cualquier momento que una persona asista a la feria se va a encontrar con un concierto de muchísima calidad”.