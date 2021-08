Curetti: “No vemos un problema de contaminación importante”

El superintendente del DPA, Fernando Curetti, minimizó los grados de contaminación de las costas de Cipolletti

El superintendente general del Departamento Provincial de Aguas (DPA) y titular de la Autoridad Interjurisdiccional de Cuencas (AIC), el ingeniero Fernando Curetti, indicó que entre octubre y noviembre se terminarán con las descargas de líquidos cloacales sin tratar al río desde la ciudad de Cipolletti cuando finalice la ampliación de la planta depuradora para esa localidad. “El 100% de los efluentes cloacales de la ciudad se van a poder tratar con esta la planta”, indicó el funcionario.

Ante la pregunta sobre el crítico estado de la costa en esta ciudad el funcionario contestó: “no vemos un problema de contaminación importante”. Pese a su optimismo, a todas luces, es una zona que está muy complicada por los altos niveles de contaminación que allí existen. Sin ir muy lejos, en el balneario de la ciudad -la Isla Jordán- no está prohibido ingresar en esas aguas por este problema.

Curetti agregó que la planta de tratamiento de residuos cloacales de Cipolletti funciona hoy solo a un tercio de su capacidad y que de las nueve lagunas se usan tres.

Reiteró que cuando termine la obra de saneamiento de esta localidad también se resolverá un problema para “Fernández Oro porque ya no se van a volcar más sus líquidos en la planta de esa localidad que es muy chica, sino que serán derivados a Cipolletti”.

Pero mientras tanto poco más de 6 toneladas de materia fecal llegan todos los días al río sin ningún tipo de tratamiento.

Durante el recorrido que hizo este diario, a la altura de Guerrico, también observó sobre uno de los brazos del río un material que flotaba con olor nauseabundo. Un especialista al analizar las imágenes describió que se trata de la espuma que genera el líquido cloacal.

El titular de la AIC y el DPA aseguró que no tiene registrada esa anomalía y señaló que también “hay cuestiones de contaminación difusa. Hay sectores de la ciudad o distintos barrios que se instalan y que no tienen conexión a la red cloacal, puede llegar a hacer eso, tenemos que corroborarlo”.

Señaló que Allen tiene su planta depuradora y que también está prevista una ampliación. Los líquidos locales son tratados en una planta que está al lado del barrio Santa Catalina. Luego “se descargan en un drenaje que va también al río Negro por un brazo”, indicó.

Cipolletti. Liquidos cloacales que llegan directamente a las aguas del río.

Volviendo a la contaminación que se observa en la medida que se recorre el río en toda esa zona, Curetti remarcó que “los valores que nosotros tenemos de distintos análisis nos demuestran que aún con caudales bajos no tenemos problemas para poder abastecer y no hablen de un problema serio en el río”, no siendo más específico en el tema.

Agregó que “la bacteria orgánica que se descarga con los líquidos cloacales tratados tiene poca vida en el agua. Cuando uno corta con el efluente crudo como ocurrirá en Cipolletti la situación se revierte rápido y no tienen que pasar años ni realizar un trabajo de remediación del ambiente”, expresó. El funcionario puso como ejemplo la planta de Choele Choel donde “había un sistema que descargaba al 100% crudo al río y cuando se puso en funcionamiento la nueva planta depuradora se cortó con esa descarga y automáticamente el día siguiente se realizó un muestreo que dio los mismos valores de aguas arriba”. Sin embargo, los vecinos de la ciudad denunciaron que los líquidos, en varias oportunidades, no podían ser elevados a la planta y se desbordaban en la ciudad.

“No hay una situación irreversible”, aseguró para despejar las dudas que los ambientalistas plantean sobre la contaminación de las cuencas de la región.

Por otra parte, informó que el Plan Castello va a presentar un cambio de paradigma porque “se están construyendo 10 plantas en provincia con el concepto de vuelco cero”.

“Lo que se está buscando es aprovechar ese efluente tratado para el riego de especies forestales y forrajes”, dijo. Curetti contó que tienen experiencias propias, pero también ha tomado el ejemplo de Mendoza donde los efluentes cloacales tratados se aprovechan nuevamente para el uso de riego.

¿La sequía que lleva 13 años es parte del cambio climático?

Otro de los puntos sobre los que se explayó el titular del DPA y la AIC fue el tema de la prolongada sequía que se está observando en la región y cuanto tiene que ver esto con el cambio climático que se está observando en otras partes del globo.

“Los 13 años de sequía en la región han golpeado de distintas formas, a nuestras cuencas principales”, destacó Curetti.

“Las más complicadas son las que dependen solamente del aporte de nieve, y la del Colorado es la más crítica, donde entre otras cosas, en la presente temporada se están dejando de regar más de 40.000 hectáreas este año al sur de la Provincia de Buenos Aires”.

Por otra parte remarcó que “siempre se ha dado una discusión sobre si estamos ya en un proceso de cambio climático o si es una cuestión de ciclos, como se ha dado en otras oportunidades, donde a un período de años secos le sigue un período de años húmedos. Pero en esos ciclos nunca se habían dado tantos años seguidos de años secos, llevamos 13 años continuos de ciclos secos y extra secos, por lo cual pareciera que esta teoría de los ciclos no se estaría cumpliendo y estaríamos ingresando en un proceso de cambio climático”.

Y agregó que si uno se guia por los distintos modelos globales, se puede observar que todos coinciden que en la Patagonia Norte vamos a enfrentar una reducción de caudales.

“Los distintos modelos si difieren en definir cuál será el porcentaje de esa merma de Caudales. Pero hay varios que hablan de una reducción del 30%, cabe aclarar que en la mayoría de los derrames de nuestros ríos principales en estos últimos años han presentado déficits mayores al 30%”, remarcó en otra parte de la entrevista.

Análisis: Percepciones

Es difícil aceptar los conceptos de quien está hoy al frente de la AIC y el DPA.

Una simple recorrida por las costas del río a la altura de la localidad de Cipolletti o de Allen -por dar dos puntos de referencia cualquiera- nos muestra los altos niveles de contaminación que allí existen.

Año tras año observamos cómo se profundiza la degradación de estas aguas.

Tal vez lo que sea difícil de definir sea cuán grave es la situación o cuánto tiempo llevará revertirla. Pero lo que no se puede ocultar es que es un problema importante para toda nuestra región. Y menos de boca de un funcionario que tiene la responsabilidad de cuidar un bien esencial -que en algún momento puede que se vuelva escaso- como es el agua en la región del norte de la Patagonia.

Mucha es la gente que hoy se ve afectada por esta situación. Cientos son las personas que viven en cercanías del río donde los niveles de contaminación son elevados. Convivir con este ecosistema tóxico termina, sin dudas, por afectar seriamente la salud de la población que habita esos lugares.

Sería deseable que los funcionarios comiencen a cambiar su percepción sobre un asunto tan crítico.