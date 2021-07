Cutral Co autorizó otorgar un crédito de 15 millones a una cooperativa de financiamiento

En Cutral Co se aprobó por mayoría el préstamo (Gentileza)

El Concejo Deliberante aprobó por mayoría autorizar al ente ENIM a brindar un préstamo de 15 millones de pesos que pidió una cooperativa de financiamiento local para finalizar el edificio propio y que tiene un avance de obra del 80 %. La forma de devolución será en 60 cuotas con 12 meses de gracia.

En la última sesión del Deliberante que preside Jesús San Martín, se trató sobre tablas un proyecto de ordenanza para que se autorice al ente ENIM a otorgar a la cooperativa de Provisión de Servicios de Administración de Ventas a Créditos Cutral Co - Plaza Huincul Limitada, Crediquén un préstamo de 15 millones de pesos. El bloque del Movimiento Popular Neuquino, que integran Natalia Paredes y Patricia Navarrete no apoyó el tratamiento sobre tablas, y en cambio, proponía que se derive a la comisión especial de ENIM para tener más tiempo de análisis.

Es así que Crediquén podrá solicitar ante el ente ENIM la suma de 15 millones de pesos. Las condiciones son 12 meses de gracia y la cancelación en 60 cuotas. El aporte que solicita la entidad cooperativa tiene como destino la finalización de la construcción del edificio propio que ya lleva un poco más de 80 % de adelanto. La imposibilidad de concluirla obedeció al incremento que sufrieron los materiales y el costo de la mano de obra.

Desde la conducción de Crediquén se fundamentó el pedido y se indicó que se encuentran en condiciones de afrontar el costo de dicho crédito y que las nuevas instalaciones redundarán en una mejor atención para la comunidad.

Entre los concejales que respaldaron y fundamentaron su apoyo, Omar Marifil, del Frente Social Comunitario expresó que “la cooperativa devolvió el primer crédito que se le otorgó en tiempo y forma y hoy eso es importante para evaluar la autorización de un nuevo financiamiento". Acotó que la cooperativa ya tiene una actividad de 42 años en la ciudad y consideró que la administración es seria y responsable.

Al momento de votar, lo respaldaron además de San Martín; Jésica Rioseco, María Elena Paladino, Mabel Durán, y Omar Marifil. En cambio, se abstuvo Elida González por ser parte de la cooperativa y en contra se expresaron las edilas Paredes y Navarrete. Tras la votación, la concejala Paredes sostuvo que, si bien no están en contra del préstamo, no compartían que no se haya enviado a comisión especial.

“No lo apoyamos sobre tablas porque como dicta el reglamento interno, debería tener otro espacio para estudiarse . Siempre trabajamos como bloque en la construcción y tendríamos que haber tenido otro espacio para la discusión”. Agregó que “es destacable y en este caso en particular hemos visto como creció esta cooperativa pero deberíamos haber tenido otro espacio para poder estudiarlo y tener el tratamiento”, definió.

Finalmente, la autorización para otorgar el préstamo contó con seis votos a favor, dos en contra y una abstención.