Daira Marin: "el agua me da libertad y armonía"

Daira imaginó un febrero con más acción en el agua, su “lugar de tranquilidad”. Pero la suspensión de la tradicional Santa Fe-Coronda la llevó hacia otra marea.

Después de una exigente pretemporada, en la que nadó entre 60 y 80 kilómetros por semana, Daira Marin vio alterado su calendario de competencias y tuvo que cambiar de rumbo.

Su primera carrera del Circuito Internacional de Aguas Abiertas FINA será en junio, en Canadá. Mientras tanto, la nadadora roquense tendrá que buscarse competencias para mantener el ritmo y continuar entrenando. Tal como se lo pidió su entrenadora, la española Esther Nuñez (ex campeona mundial del Circuito).

Así, Daira decidió volver a casa mientras se prepara para estar en la carrera de 6,5 kilómetros “Open Water” que se llevará a cabo el 29 de febrero de Bariloche .

“Ahora tengo más experiencia. Llevo dos años en la competencia y estoy preparada. Mi objetivo es terminar en el podio”.

“Hay momentos en los que hay que detenerse y agradecer. Eso es lo que estoy haciendo ahora y aprovecho este momento sin acción oficial, y en casa, para agradecer a todos los que me ayudan a seguir con esto”, comenta Daira antes de contar que buscará ser la primera mujer en unir los 70 kilómetros entre Itatí y Corrientes a nado por el río Paraná. Un desafío que además le permitirá colaborar y agradecer, ya que es un evento a beneficio.

La idea de realizar esa prueba le llegó cuando buscaba alguna competencia para entrenar y allí se presentó el correntino Nicolás Segurado (también competidor de Aguas Abiertas), quien le ofreció ser parte de la iniciativa.

“Además el objetivo es agradecerle al agua por todo lo que me brinda y generar consciencia sobre la naturaleza porque necesitamos vivir en armonía con el medio”, agrega con la cálida sonrisa que la caracteriza.

Pero claro que no será sencillo lograrlo ya que debe recaudar alrededor de $60.000, que servirán para cubrir los gastos de viaje, estadía, el árbitro FINA, dos lanchas, el combustible, los guardavidas y los médicos.

El dato 4° Fue la posición en la que Daira Marín finalizó el año pasado en el ranking mundial de aguas abiertas.

A pesar de ello y de la dificultad que supone conseguir esa cantidad de dinero en tan poco tiempo, Daira mantiene la esperanza de lograrlo. “Si no se llega a dar ahora, el 21 de marzo, la idea será conseguirlo a fin de año”, enfatiza.

Mientras tanto, la nadadora de 25 años no pierde el foco y asegura que su gran objetivo desde lo deportivo para el 2020 será volver a participar del Circuito Internacional de Ultramaratón FINA (ver recuadro).

Tras el cuarto puesto que logró el año pasado, llegó a estar segunda en el ranking mundial, si ilusión es terminar el certamen en el podio.

“Ahora tengo más experiencia. Llevo 2 años en la competencia y estoy preparada pero me gustaría tener a alguien que me acompañé y me guíe en la carreras. Compito contra nadadora que solo se enfocan en la carrera, mientras que yo el día anterior tengo que prepararme mi equipo de hidratación”, explica. Claro, los competidores de elite hacen la diferencia en los detalles.

“Me gusta nadar en aguas abiertas porque me gusta la naturaleza y allí suelo tener un sentimiento de unidad con el agua que me da libertad y armonía”.

Marin resaltó la importancia de tener un equipo que la acompañe. Para eso debe contratar gente por lo que otra vez el factor económico vuelve a ser clave.

Aún así, y más allá de las dificultades, Daira se siente libre en el agua: “a mi me gusta nadar en aguas abiertas porque me gusta la naturaleza y allí suelo tener un sentimiento de unidad con el agua que me da libertad y armonía”.

En lugar de suponer complicaciones, el parate en el calendario le ofreció a la roquense un abanico de nuevas posibilidades para crecer, tanto desde lo deportivo como lo personal, y Daira lo aprovecha.

Durante este tiempo, la roquense tendrá la oportunidad de recargar pilas, agradecer para volver al agua con más fuerza que nunca y así lograr sus objetivos.

Una eterna agradecida con los que la ayudan

En los últimos años, Daira Marin se convirtió en una de las referentes en aguas abiertas.

“Mientras estuve en Buenos Aires no me pude quedar en el Cenard y me alojó una señora amiga de la familia. Son esas cosas que necesito agradecer porque eso me permitió seguir entrenando allá durante enero”, indica Daira.

Para ella, el agradecimiento es algo fundamental y remarcó que gracias a todos lo que la ayudan puede mantenerse en la élite de su disciplina.

“Agradezco a las empresas, a los locales y a las personas que me ayudaron a lo largo del año para que pueda seguir compitiendo y aprovecho estar en casa para hacerlo”, agrega.