Darán hoy el primer paso para la reforma procesal civil de Neuquén

El gobernador Omar Gutiérrez se reunirá esta mañana con el vice Marcos Koopmann y el presidente del Tribunal Superior de Justicia, Germán Busamia, para delinear el trabajo de la comisión interpoderes que debatirá la reforma del Código Procesal Civil y Comercial de Neuquén.

Se trata de un primer paso luego de que el mandatario afirmara su intención de “ponerse al frente” del tema, trabado en la Legislatura hace unos seis años. El encuentro será a las 10 en Casa de Gobierno.

Koopmann planteó ayer que el objetivo de la reforma “es avanzar hacia un servicio de justicia más simple y de mayor cercanía con la gente, que es lo que hoy está demandando la sociedad”. Detalló que la reunión fue convocada por Gutiérrez “para comenzar a definir los grandes rasgos de este proyecto de modificación”.

El vicegobernador adelantó que “los ejes centrales de la reforma pasarán por tratar que la mayoría de los conflictos que se dan en estos fueros judiciales y que afectan la vida cotidiana de muchos neuquinos y neuquinas, no lleguen a juicio”. En cambio, el nuevo sistema procesal buscaría que estos “se resuelvan a instancias de una mediación, un arbitraje o a través de otras herramientas jurídicas modernas que permitan la resolución del conflicto”. En caso de no llegar a un acuerdo entra las partes, también se promoverá que los juicios sean “ágiles” y” no como los que tenemos que hoy que pueden durar de 8 y hasta 10 años”.

La sanción de un nuevo Código Procesal Civil y Comercial fue un objetivo que se dio la Legislatura en 2015 cuando aprobó la ley 2971 que estableció el plazo de un año para que la comisión interpoderes prepare un anteproyecto. Si bien hubo antes un borrador que intentó ponerse en discusión, el documento fue duramente criticado, entre otros actores, por el Colegio de Abogados y fue desechado.

“Debemos trabajar en procesos más simples, en una mayor accesibilidad y una mayor transparencia, porque si la justicia es lenta o demora en el tiempo, tampoco es útil y no cumple con su objetivo”, dijo Koopmann. “En este debate que iniciaremos vamos a escuchar activamente los requerimientos de todos los actores involucrados, porque estos cambios solamente los vamos a lograr si podemos construir un consenso amplio, donde todas las opiniones sean tenidas en cuenta”, planteó.

Gutiérrez ya se manifestó en esa línea al manifestar que la justicia del fuero civil, comercial y de familia “debe ser ágil, rápida, oral, alejarse de la lógica del expediente y centrarse en la persona”.

La semana pasada, anunció que enviará como representantes del gobierno en la comisión interpoderes a las ministras María Eugenia Ferraresso (Mujeres y Diversidad), Vanina Merlo (Seguridad), Sofía Sanucci (Juventudes) y a Osvaldo Llancafilo (Gobierno).