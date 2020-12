De la Hoya proyecta su regreso al boxeo en 2021

Oscar De la Hoya aseguró que podría volver a pelear en el primer trimestre del próximo año. Gentileza.

Oscar De la Hoya, quien fue un afamado boxeador estadounidense de ascendencia mexicana, a los 47 años aseguró que podría volver a subirse a un ring en el primer trimestre de 2021, lo que generó una gran expectativa porque fue un primera serie.



El ex campeón mundial en seis divisiones distintas entre 1994 y 2007 no descartó retornar al boxeo y aseguró que “Mike Tyson me inspiró”, al referirse a la vuelta de “Iron Mike” en una pelea de exhibición ante Ray Jones Jr. en noviembre último.



“A Mike se le veía genial. Demostró y mostró al mundo que la edad es sólo un número”, señaló De la Hoya durante una entrevista en la que deslizó la posibilidad de volver al boxeo profesional.



“Pienso darme el respeto y la formación adecuados que necesito para tomar mi decisión final. Tyson fue una gran inspiración”, agregó el excampeón y figura estelar durante casi dos décadas.



El afamado ex pugilista destacó que “la única razón por la que estoy haciendo esto es porque lo extraño y me encanta el boxeo”.



De la Hoya aseguró que “estaré peleando en el primer trimestre del próximo año” y anticipó que su rival sería el kazajo Gennady Golovkin.

El kazajo Gennady Golovkin podría ser el rival en el regreso de De la Hoya. Gentileza.



La última vez que De la Hoya se subió a un ring fue hace más de 12 años, cuando perdió contra el filipino Manny Pacquiao. El récord del promotor de la empresa Golden Boy es de 39 victorias y seis derrotas.