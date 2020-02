Lautaro De la Iglesia afrontará desde el 16 de febrero en Viedma su tercer certamen en el TC Pista, con la misión de buscar el título después de ser parte de la última Copa de Plata.



De la Iglesia prolongó su vínculo con el Di Meglio Motorsport y con un Ford con el que en el pasado certamen logró su primera victoria en la categoría.



Con un poco más de regularidad en los playoffs le hubiera permitido al piloto de Neuquén ser firme candidato al título hasta el cierre, si bien llegó a la última fecha con posibilidades matemáticas de ser campeón.



Por eso, apostando a lo conocido, apenas terminó el certamenDe la Iglesia arregló su continuidad con el equipo que lidera Rodolfo Di Meglio, uno de los preparadores más experimentados que tiene el TC.



De la Iglesia en su tercera temporada en la antesala del TCse fijó como objetivo pelear el titulo, si bien tiene claro que no será una misión sencilla.

P- ¿Con qué expectativas encaras este nuevo año en el TCPista?

R- Mis expectativas son muy buenas, dejamos la vara alto después de lo realizado el año anterior, donde por primera vez me clasifiqué para la Copa de Plata.

P- ¿Faltó más regularidad en los playoffs para poder pelear el título?

R- Es cierto. Ni bien terminó la última prueba, el equipo desarmó el auto y se encontró una fisura en el chasis, que fue lo que nos condicionó en las últimas cuatro fechas. Por eso, creo que estando en condiciones podemos pelear bien adelante.

P- ¿Es importante no hacer cambios y seguir con el mismo equipo?

R- Sí. La continuidad en el equipo Di Meglio Motorsport me da mucha tranquilidad, dejan todo en cada prueba para ser protagonistas. Confían en mi como piloto. Eso me da tranquilidad y motivación, suma mucho.

P- ¿Cuánto sirve tener dos de las pruebas del certamen en Centenario, donde estás como local?

R- Sirve un montón. Las dos pruebas en Neuquén son muy buenas para nosotros, estar en casa, con el cariño de la gente de la provincia es incomparable. Esperamos poder regarlarles buenos resultados a los neuquinos.

P- ¿Te gustaría tener la posibilidad de participar en otra categoría?

R- Sin dudas, sería muy bueno, pero en el tema presupuestario todavía estoy muy lejos de poder concretarlo. A futuro, si mejoramos en el tema económico, podría encarar algún proyecto. Tener continuidad te permite estar en gran nivel.