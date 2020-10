De las 57 localidades de Neuquén, solo 18 permanecen sin casos de covid

Tricao Malal, una de las localidades del norte neuquino que aún no ha tenido casos de covid-19. Foto Florencia Salto.

De las 57 localidades que tiene Neuquén, solo 18 no reportaron casos de coronavirus en estos siete meses de pandemia. Salvo Villa Traful, en el sur, el resto de los pueblos que se encuentran sin pacientes positivos están ubicados en el centro y norte de la provincia.

La mayor concentración de contagios se localiza en los conglomerados urbanos más importantes con transmisión comunitaria. Sin embargo en estos tres últimos meses el virus se ha vuelto tan expansivo que ha alcanzado zonas impensadas como Los Miches, Los Catutos, Las Coloradas.

En la actualidad de las 39 localidades que han informado personas con diagnóstico positivo hay 5 que no tienen casos activos, según el informe diario que publica el Comité de Emergencias Provincial.

No hay fórmulas para evitar la propagación de la enfermedad. Sí es cierto que el control de las medidas de restricción a la circulación, en localidades más pequeñas, ha resultado efectivo.

Traful tiene 850 habitantes. El presidente de la comisión de fomento, Omar Torres, explicó que a partir del 16 de marzo se “blindó la villa” y se monitorearon los accesos. “De a poquito empezamos a flexibilizar la salida de la gente, un poco en línea con el gobierno provincial. No tuvimos una prohibición o una restricción estricta, pero si tuvimos mucho control”, afirmó.

La localidad está cerca de una ciudad con gran cantidad de casos como es Bariloche. “Lo que siempre hicimos fue pedirle a la gente que tratara de evitar ir. Con estos casos que ha habido en Villa La Angostura y San Martín la gente como que se limita un poco a no salir, pero bueno seguimos trabajando y por ahora seguimos manteniendo el cero, por así decirlo”, agregó.

Andacollo debió realizar un “bloque o sanitario” -reducción horaria y de circulación- durante una semana, luego de que el 20 de agosto se informara el primer caso de coronavirus en el norte, más precisamente en Las Ovejas. Después hubo un brote en Huinganco. Pese a este contexto el intendente de la localidad de cuatro mil habitantes, Manuel San Martín, aún logra esquivar los contagios.

“Había posibilidades que la ramificación fuera importante en la localidad, sobre todo con el de Las Ovejas, entonces ¿qué es lo que hicimos? Fue ese bloqueo entendiendo que las autoridades sanitarias tenían que hacer su trabajo de investigación, armar los árboles de posibles contagios del pueblo, y como sabemos que el virus se mueve, y se mueve con las personas, entonces si nosotros seguíamos teniendo actividad plena no lo íbamos a poder controlar, y no íbamos a poder permitir tampoco que las autoridades sanitarias hicieran su trabajo en el tiempo que necesitaban hacerlo”, sostuvo San Martín.

Destacó como medida positiva el sistema de salidas según terminación de DNI, que comenzó en los primeros meses de la pandemia y que hoy se mantiene.

El jefe comunal dijo: “Hemos tenido una gran cuota de suerte, pero creo que también la comunidad, en su totalidad, ha tenido una gran responsabilidad. Un comité no puede controlar una pandemia, tampoco lo puede hacer una fuerza, como en este caso la policía, o el hospital o la municipalidad, si no hay un compromiso social esto no se puede controlar”.

Tricao Malal, con una población de 1.500 habitantes, ha sostenido durante los siete meses dos controles fijos en los accesos al pueblo: uno sobre la Ruta 41 y otro en la 2. Allí el personal toma la temperatura a los ocupantes de los vehículos, los desinfecta y chequea los permisos de circulación. El presidente de la comisión municipal, Jorge Gutiérrez, señaló: “siempre hemos mantenido la insistencia de que no sea tan fácil ingresar a la localidad, eso sí es verdad, sé que son medidas muchas veces antipáticas y compartidas por algunos y otros no, pero creímos y creemos que es lo que hay que hacer”.