¿De qué hablamos cuando hablamos de veganismo?

Hace rato que el veganismo refleja un crecimiento constante a nivel mundial. Esta movida, que representa un estilo de vida con el respeto a los animales como eje central, busca evitar a toda costa el uso o consumo de productos surgidos de la explotación animal.





Si bien suele asociarse el veganismo al hecho de no comer carne, este estilo de vida va mucho más allá. Porque así como efectivamente implica no consumir alimentos de origen animal, también lleva esta filosofía a otro tipo de consumo: no utilizar por ejemplo ropa de cuero, o rechazar los cosméticos testeados en animales.

Además, el veganismo tiene un objetivo de cuidado del medio ambiente y sienta una postura ideológica que rechaza al “especismo”, corriente que sostiene que el ser humano es superior al resto de los animales por el uso del razonamiento.

Este estilo de vida aúna a un 12% de la población del país, lo que representa a más de 5 millones de personas solo en Argentina. Y cada vez son más.

En el marco del Día del Veganismo (que se celebra hoy), y con la intención de comprender de qué hablamos, un equipo de lingüistas de la aplicación de aprendizaje de idiomas Babbel recopiló algunas de las expresiones más importantes de esta jerga, que ya formó todo un vocabulario propio.





“Nuestro trabajo como lingüistas es crear entendimiento mutuo a través de las lenguas. Para eso, acompañamos la evolución y el uso de las lenguas en diversos contextos como noticias, redes sociales, discursos políticos y nuestras propias interacciones con con todas las personas que aprenden con nosotros”, explicó David Marín, Lingüista Senior de Babbel. Repasamos entonces los términos más importantes de la jerga, para estar al tanto.

Vegetarianismo: Es la tendencia más antigua y probablemente la más extendida. Es una práctica alimentaria basada en el consumo de vegetales y nada de carne ni pescado. Dentro de este régimen alimenticio hay variantes en función de los alimentos que completen la dieta.

Lactovegetarianismo: Se trata de aquel que elimina de la dieta, además de la carne y el pescado, los huevos, pero no los lácteos y sus derivados.

Ovovegetarianismo: A la inversa que en la acepción anterior, este término se refiere a aquellas personas que no consumen, además de ni carne ni pescado, productos lácteos ni derivados, pero sí incluyen en su rutina alimenticia el huevo.





Ovolactovegetarianismo: En esta etiqueta, se incluye aquel que incorpora a la dieta tanto huevos como lácteos u otros alimentos vegetales como cereales o legumbres. Ciertamente, es la variación del vegetarianismo menos restrictiva y más común en Occidente. Muchas de las personas que dicen ser vegetarianas se refiere, en realidad, a ser ovolactovegetarianas

Veganismo: En este caso, el término es muy conocido y la principal diferencia a nivel alimentario con el vegetarianismo y sus variantes explicadas anteriormente, el estilo de vida vegano implica eliminar de la dieta cualquier producto de procedencia animal y sus derivados, haciéndose extensivo a todo aquello que para ser producido implique algún tipo de sufrimiento animal. El término vegano (vegan) se acuñó en 1944 para reunir, en Reino Unido, a un grupo de vegetarianos que no consumían ni lácteos ni huevos y, desde entonces se reivindica una alimentación libre de productos de origen animal.

Flexitarianismo: Este vocablo nacido de la combinación de “flexible” y “vegetarianismo”, hace alusión a esa dieta basada fundamentalmente en vegetales, pero en la que, ocasionalmente, se incluyen carne o pescado.

Frugivorismo: Esta es una dieta vegana basada en frutas crudas o verduras clasificadas como frutas. Quien se identifica con esta tendencia, se le conoce como frugívoro.

Crudiveganismo: Hace referencia a una tendencia del veganismo que basa su dieta en alimentos crudos.