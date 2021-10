ESI: ¿por qué hay tantos obstáculos?

Laura Collavini

Psicopedagoga

lauracollavini@hotmail.com

“La ESI es un espacio sistemático de enseñanza y aprendizaje que promueve saberes y habilidades para la toma de decisiones conscientes en relación con el cuidado del propio cuerpo, las relaciones interpersonales, el ejercicio de la sexualidad y los derechos de niñas, niños y adolescentes.





Se trata de una propuesta pedagógica que responde a las etapas del desarrollo de las y los estudiantes y forma parte del proyecto educativo de la escuela. Además, impulsa el trabajo articulado con centros de salud, organizaciones sociales y familias. La Ley 26150 de Educación Sexual Integral establece el derecho de niñas, niños, adolescentes, jóvenes y personas adultas a recibir educación sexual integral en los establecimientos educativos públicos, de gestión estatal y privada. Para esto, crea el Programa Nacional de Educación Sexual Integral, que coordina el diseño, la implementación y evaluación de la ESI en todas las jurisdicciones del país”.

De esta manera se presenta oficialmente la oportunidad, a través de la ley, de conversar en todas las escuelas en relación a la sexualidad. ¿Por qué no se cumple esta ley en todos los colegios?

Encontramos varios obstáculos que quisiera compartir, y como siempre, sus comentarios, colaborando con el análisis, son bienvenidos.

Muchos padres desconocen la ley y por este motivo, la noticia de que abordarán temas sexuales en el colegio, se transforma en problema.





¿Por qué? Sería la siguiente pregunta. Muchos padres siguen concibiendo la sexualidad como un tema tabú. Como la mayoría de los adultos no recibió buena información de los cambios corporales, las sensaciones, la implicancia del cambio hormonal. Por supuesto que la primera relación sexual fue asociada en la mayoría de las situaciones en secreto absoluto y en el caso de los hombres los instigaban a ir a debutar a algún lugar. En general los relatos posteriores es de mucho malestar, desagradable, asociado con violencia. Nunca de disfrute.

La sexualidad la solemos vincular con lo sucio, oculto, perverso, de instintos bajos y de acciones impulsivas. Tenemos que hacer una vuelta en nuestra cabeza para recordar que es una expresión amorosa, que a partir de él se genera la vida.

Cuando los chicos preguntan: ¿cómo llegan los bebés a la panza de la mamá?, los padres suelen ponerse colorados, se les lengua la traba, la seguridad que tenían hacía un instante desaparece y ya no saben qué decir. Y otra vez la pregunta ¿Por qué? Si ya sabemos que no nos educaron en estos temas, ¿no sería momento de cambiarlo?

ESI intenta hacerlo. Poner el tema en debate, formar a los niños y adolescentes en algo que lo acompañará toda la vida. Su cuerpo y por ende su sexualidad. ¿Podemos hablar del aborto y no de la sexualidad? Algo no cierra. ¿Hay pañuelos verdes, celestes, violetas y no se puede hablar acerca de las funciones genitales, del preservativo, de cómo quiero vivir mi sexualidad?



¿Cuánto sufrimiento nos ahorraríamos si pudiésemos hablar seriamente de sexualidad y relaciones sexuales en las escuelas? Laura Collavini; Psicopedagoga, de la Fundación Colllavini.



Claramente, asociar a la sexualidad simplemente con el acto sexual es un error. La sexualidad es una forma de expresión y por ende debemos saber sus modos, el de cada uno. Qué me pasa cuando me acerco a alguna persona de mi mismo género, a otra. Reconocer mis emociones es la clave.

Aun hoy encontramos mucho rechazo en todos los ámbitos cuando alguna persona expresa sus gustos y no coincide con lo “pre marcado”. Nenes que les gusta jugar con muñecas son expulsados de los grupos. “Juegos de varones” “Juegos de nenas”. Enjaulamos nuestros deseos en el “Qué dirán”.

¿Cuánto sufrimiento nos ahorraríamos si pudiésemos hablar seriamente de sexualidad y relaciones sexuales en las escuelas? ¿Cuántos abusos se identificarían con más facilidad? ¿Cuántos embarazos no deseados? ¿Cuántos abortos? ¿Cuántas peleas? La formación sexual es fundamental. Las herramientas de cómo acercar el tema a los chicos, también.

Seguiremos hablando de estos temas. Mientras tanto, estimulo a que podamos abrir nuestras mentes, liquidar esos prejuicios que no nos dejan crecer ni a nosotros ni a las generaciones que hoy quieren descubrirse.